Lacrimi de tristeţe şi îmbrăţişări, surprinse la Aeroportul Chişinău. După sărbători, moldovenii se întorc la muncă peste hotare

Lacrimi de tristeţe şi îmbrăţişări au fost surprinse astăzi la Aeroportul Internaţional Chişinău. Moldovenii care au revenit de sărbători acasă, de peste hotare, se întorc deja la muncă.

Zona de plecări a aerogării era arhiplină, iar cele mai solicitate zboruri au fost spre Italia, Franţa, Marea Britanie şi Israel.



Moldovenii care plecat din nou în străinătate spun că au un gust amar, pentru că îi vor revedea pe cei dragi abia la sărbătorile de Paşte:



"Sunt nevoită să mă duc, am lucrat aici 38 de ani şi am ieşit la pensie, dar am copii care îs studenţi şi trebuie să-i întreţin, îs nevoită să mă duc să fac un ban. O să mai revin tot de sărbători".



"La muncă. Au rămas aici rudele, părinţii, copiii. Sunt de patru ani acolo".



"În Israel plecăm. Pe mama am lăsat-o acasă, copiii, mai venim la câteva luni sau jumătate de an".



Cu lacrimi în ochi au rămas şi rudele celor plecaţi peste hotare:



"Îs la Paris copiii, de zece ani. Vin acasă vara şi de Anul Nou. La Paşte cred că vom pleca noi la ei".



"Petrecem băiatul, se duce la Londra. De un an se află acolo. Cu soţul am venit, o să ne fie foarte dor".



În ultimele 24 de ore, punctul de trecere a frontierei de la Aeroportul Internaţional Chişinău a fost traversat de peste opt mii de persoane.