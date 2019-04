Lacrimi de fericire pentru o familie cu șapte copii din Izbişte. Surpriza pregătită de echipa Edelweiss, în preajma sărbătorilor de Paște

Clipe de bucurie pentru o familie cu șapte copii din satul Izbişte, raionul Criuleni. În preajma sărbătorilor de Paște, aceasta a fost vizitată de reprezentanţii Fundaţiei lui Vlad Plahotniuc Edelweiss, care au venit încărcați cu daruri.

Pentru că nu se așteptau la o asemenea surpriză, echipa Edelweiss a fost întâmpinată de familia Țurcanu cu emoții și lacrimi de fericire.



Familia Ţurcanu are acasă o adevărată bogăţie – patru fete și trei băieți. Cel mai mare dintre toţi are 17 ani, iar mezinul familiei - doar un an şi nouă luni. Despre mama copiilor, Rodica Ţurcanu, am putea spune că este o adevărată eroină, deoarece, în pofida faptului că are grave probleme de vedere, nu a ezitat să aducă pe lume șapte copii, cărora le oferă toată grija și dragostea sa.

Chiar dacă nu îi este deloc ușor, Rodica Ţurcanu este o femeie harnică și nu se plânge pe viaţă grea: "Încetişor, pe lângă casă, cu agricultura. Suntem străduitori, nu suntem dintre acei care nu avem grijă şi nu ne străduim".



Din puţinul pe care îl au, familia Ţurcanu își permite să procure doar strictul necesar. Din electrocasnice, aveau acasă doar o maşină de spălat.



"S-a stricat televizorul şi spuneam să lucrăm, să strângem încetişor. Un frigider nu aveam", a spus femeia.



Pentru a le aduce zâmbetul pe chip, în pragul sărbătorilor, Fundaţia lui Vlad Plahotniuc "Edelweiss" le-a oferit în dar un televizor, un frigider, produse alimentare, îmbrăcăminte, dar și multe jucării pentru cei mici.



Încântați, picii au recunoscut că demult visau la cadourile primite: "Mi-am dorit o bicicletă. Îmi place".



Frații au primit în dar și o minge de fotbal, iar bucuria a fost mare, mai ales, pentru mezinul familiei, Pantelemon, dezmierdat de toți – Panchiușa. Sergiu, s-a ales și el cu o trotinetă, de care era mândru nevoie mare. Dacă cei mici s-au bucurat în mare parte de jucării, fetele mai mari spun că abia aşteaptă să se adune cu toţii în faţa televizorului primit cadou.



"Desene animate împreună cu cei mici şi tot ce ne este interesant nouă", a afirmat Ionela Ţurcan, fiică.



"Noi trăim bucuria pe care o trăiesc şi beneficiarii noştri. Ne bucurăm în egală măsură cu ei deoarece ştim că au nevoie, ne bucurăm atunci când îi vedem zâmbind, când ne aşteaptă cu braţele deschise, când îi vedem cu lacrimi de bucurie în ochi", a declarat Lidia Cucoş, director executiv fundaţia "Edelweiss".



"Îl cunoaştem pe domnul Vlad Plahotniuc. Multe salutări îi transmitem dumnealui şi îi mulţumim pentru fundaţia Edelweiss. Mulţumim foarte, foarte mult pentru toate darurile", a menţionat Rodica Ţurcanu.



Campania de Paște a Fundației "Edelweiss" a devenit deja o tradiție și este desfășurată al 9-lea an consecutiv.