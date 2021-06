Lacrimi de bucurie. Un fotbalist a plâns mult, când echipa sa s-a calificat pentru Euro 2020

Fotbaliștii reprezentativei Macedoniei de Nord, care se pregătesc de Euro 2020, trăiesc un vis frumos. Selecționata acestei țări va evolua în premieră la un turneu major.Calificarea a fost obținută în barajul Ligii Națiunilor, unde Macedonia de Nord a învins Georgia în meciul decisiv cu 1-0. Golul a fost marcat de căpitanul și superstarul echipei, renumitul atacant Goran Pandev, jucătorul clubului Genoa.„Soția mea și cei trei copii, Sofia este mică și încă nu prea înțelege multe, dar Filipo și Ana mi-au spus: „Tată, acesta e ultimul pas. Trebuie să faci ca visul familiei tale, dar și a întregii țări să devină realitate și să te califici la Euro. Nu te mai întoarce acasă la Genoa, dacă nu reușești”, a spus Pandev.„Am pășit pe gazon să jucăm pentru el și pentru țara noastră. Visul nostru nu era atât de important cât era pentru Goran”, a declarat mijlocaşul Eljif Elmas.În meciul de la Tbilisi, Pandev a dat lovitura în minutul 56 și a făcut fericită o națiune întreagă.„Eu nu sunt un fel de Dumnezeu al fotbalului, dar sunt fericit că am reușit să îndeplinesc visul a multor generații de fotbaliști, mai ales că și eu fac parte din generația actuală”, a spus Pandev.Pandev are 37 de ani, iar de-a lungul carierei a jucat la cluburi precum Internazionale Milano, Lazio și Napoli. Totuși, veteranul Macedoniei de Nord spune că nimic nu se compară cu emoțiile trăite în seara calificării la Euro 2020.„Am plâns mult. Niciodată nu am plâns atât înainte. Am plâns pentru mine și pentru întreaga echipă pentru că este un mare succes în istoria noastră”,La Campionatul European, Macedonia de Nord va juca în grupa C, alături de Țările de Jos, Austria și Ucraina.Toate meciurile turneului final vor fi transmise în direct de PRIME și CANAL 5, cu comentariul în limba română, dar și de CANAL 3, cu comentariul în limba rusă.