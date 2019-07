Lacatarii unui bloc de locuit din Criuleni trăiesc cu frica în sân, după ce acoperişul a cedat în urma ploilor

Locatarii unui bloc din oraşul Criuleni au fost inundați, după ce acoperişul a cedat în urma ploilor abundente din ultima perioadă. Apa a pătruns în apartamentele de la etajul superior. Valoarea pagubelor se ridică la aproape 300 de mii de lei, bani de care autorităţile locale, la moment, nu dispun.



Asta i s-a întâmplat Evei Babici, care a fost câteva luni plecată peste hotare, iar când a revenit şi-a găsit apartamentul inundat. Femeia a scos din casă covoarele, iar tapetele au căzut de la sine.



"La ora trei noaptea, eu aud cap-cap, am crezut că în WC, dar când mă întorc, la mine tot patul e ud. O grămadă de haine, de covoare am pierdut. Iată eu am făcut reparaţie, a fost tot normal, acum uitaţi-vă cei cu podelele acestea. Eu deja nu pot", a spus Eva Babici, locatară.



O situaţie similară s-a întâmplat şi în familia Mânzat, care locuieşte în acest bloc de când clădirea a fost dată în exploatare. Apartamentul în care acum câţiva ani au făcut reparaţie, este de nerecunoscut. Din cauza umidităţii, mobila este distrusă, pereţii se cojesc, iar o bună parte din apartament a fost împânzit de mucegai.

"De la ultima ploaie, când ne-am trezit dimineaţă de o șchioapă era apa, de acum era să treacă în coridor. Ud tot absolut, în casă toate ungherile sunt negre. Avem probleme cu respiraţia, permanent suntem răciţi, permanent tuşim, deoarece mucigaiul care este acum în apartament acţionează negativ asupra căilor respiratorii", a zis Nina Mînzat, locatară.



De precipitaţii au fost afectaţi în special locuitorii primei scări a blocului, în care sunt 20 de apartamente, dintre care doar opt sunt locuite. Potrivit autorităţilor locale, în urma ploilor a mai fost afectat un bloc din Criuleni. Însă Primăria dispune doar de o parte din suma necesară pentru reparaţia acoperișurilor.

Potrivit autorităţilor, locatarii singuri tergiversează procesul, deoarece banii nu pot fi transferaţi, atâta timp cât locatarii nu au format o asociaţie.



"Am verificat şi am făcut un deviz de cheltuieli, pentru a repara acoperişul respectiv. Consiliul a alocat 56 de mii de lei. Stau banii pe contul primării şi nu avem cui aloca şi aşteptăm să formeze asociaţia ca să avem cui transfera suma asta de bani", a zis Dumitru Simion, Primar.



Ambele blocuri, situate pe strada 31 august din oraşul Criuleni, au avut de suferit după ploile din 14 iunie.