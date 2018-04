Lăcaş lăsat în plata Domnului. O biserică veche de două secole stă să se prăbuşească sub ochii autorităţilor

O biserică veche de două secole stă să se prăbuşească sub ochii autorităţilor. Lăcașul de lemn din satul Ciutești, raionul Nisporeni, a fost sfințit în anul 1802, iar de atunci nu a fost niciodată renovat sau consolidat.



"În acestă biserică nu pot fi efectuate slujbe, fiindcă necesită reparații capitale, dar totuși s-au păstrat anumite obiecte vechi, bisericești cum ar fi și icoane, candelinițe, deci dacă va fi reparată e posibil și de oficiat slujbe divine", a spus Alexandru Cerga, istoric.



Din spusele preotului din sat, în biserică nu se mai oficiază slujbe de aproape de un secol.



"Nu ai cum să faci acolo slujbă, eu când am venit am primit biserica aceasta, aceea a fost acolo în cimitir și dacă oamenii cât au fost aceștia bătrâni au mai îngrijit de dânsa, au mai lipit acolo femeile astea bătrâne, ele s-au petrecut, tineretul s-a dus tot nu ai cu cine să faci", a spus Feodor Evandi, preot.



Restabilirea lăcașului sfânt ar include localitatea Ciutești în traseele turistice din zonă, spun specialiştii.

"Biserica este construită, adică este stabilită pe bârne de stejar, piatra care o vedeţi nu serveşte ca fundament, dar ea este ca o bază pe care se ţin bârnele. Acoperişul original era construit din şindrilă nu ştiu, știţi aşa material, este scândurică de brad", a spus Grigore Stamati, director Casa de Cultură.



Sătenilor le pare rău că biserica a ajuns în paragină.

"E un monument vechi de istorie, biserica ar trebuie de restaurant că e veche și rămâne și se distruge de tot."



"Da să fie renovată,măcar cât de cât să fie cum a fost să fie istorie, să-și aducă cât de cât băieții aminte."



Primarul satului a recunoscut că în buget nu sunt prevăzuți bani pentru reabilitarea lăcașului.