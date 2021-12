Laboratorul de secvenţiere a noului coronavirus este în regim de testare în ţara noastră. Ce spun experţii

În Moldova funcţionează un laborator de secvenţiere a noului coronavirus, dar acesta este în regim de testare. Până acum, au colectate zeci de probe suspecte de Omicron, însă toate s-au dovedit a fi Delta, declară şefa laboratorului. De cealaltă parte, unii experţi susţin că în ţara noastră sunt cazuri de infectare cu noua tulpină Omicron, însă acestea nu sunt anunţate de autorităţi."Este o experienţa în baza familiei mele când cineva a fost bolnav şi a făcut şase teste toate negative şi numai după analizele generale s-a depistat că e covid şi făcea o formă deja mai severă de boală, atunci a fost presupunere că avem o tulpină pe care nu o citesc reagenţii şi săptămâna aceasta a ieşit o informaţie oficială că da este un Omicron plus pe care testele PCR nu-l văd.", a declarat Ala Tocarciuc, expert internaţional în sănătate publică.Şi şefa laboratorului de secvenţiere, Ala Halacu, declară că sunt situaţii când specialiştii nu pot identifica virusul pentru a afla cu ce tulpină s-a infectat pacientul. La rândul lor, experţii în sănătate spun că autorităţile au toate instrumentele pentru urmări evoluţia noilor tulpini."Dacă vine o tulpină nouă, la PCR sunt trei vârfuri pe care trebuie să le vadă şi atunci când vine o tulpină nouă la foarte multe teste negative ies nu trei vârfuri, dar două sau unul şi ei le clasifică ca negative.", a declarat Ala Tocarciuc, expert internaţional în sănătate publică.Mai mult ca atât, specialiştii susţin că autorităţile nu întreprind nicio acţiune pentru a reduce efectele valului cinci al pandemiei şi dau dovadă de lipsă de transparenţă în comunicare."Oamenii aşteaptă transparenţă şi comunicare în condiţiile în care suntem în situaţie de criză pandemică. Lumea se teme pentru familie, sănătate, viitor.", a declarat Ala Tocarciuc, expert internaţional în sănătate publică.Ministerul Sănătăţii nu are un purtător de cuvânt de aproape cinci luni, iar secretarii de stat ai instituţiei evită să răspundă la telefon jurnaliştilor, pentru a le oferi informaţii de interes public. În jumătate de an, de când se află în fruntea Ministerului, Ala Nemerenco a participat doar la o conferinţă de presă privind situaţia epidemiologică din ţară. Iar la briefinguri, ea evită să răspundă la întrebările jurnaliştilor.