Laboratorul ANSP Chişinău n-ar avea acreditare de la OMS

Acuzații grave la adresa autorităților din sănătate. Laboratorul ANSP din Chişinău ar activa de opt luni fără acreditare din partea OMS. Cel puțin asta afirmă Ruxanda Glavan, fost ministru al Sănătății. Deputatul PRO MOLDOVA a declarat în cadrul unei conferințe de presă că, în această situație, testele la COVID-19 sunt efectuate ilegal.



RUXANDA GLAVAN, deputat PRO MOLDOVA: "Laboratorul central al Agenției Naționale pentru Sănătate Publică i-a expirat acreditarea din octombrie 2019. Dacă nu ați știut, dragi cetățeni, de opt luni, laboratorul central al ANSP, iar celelelate regionale și mai mult, activează fără acreditare obligatorie în țara noastră, deci activează ilegal."



Am încercat să obținem un comentariu de la directorul ANSP Nicolae Furtună, însă a refuzat să discute cu noi. Mai mult, acesta a întrerupt apelul fără a asculta întrebarea până la final.

Nici reprezentanții Ministerului Sănătății nu ne-au dat niciun comentariu. Am transmis o solicitare oficială în adresa instituției, dar, deocamdată, nu am primit nicio explicație. Ulterior, a fost emis un comunicat de presă în care se menționează doar că echipa laboratorului ANSP are competența necesară și își face responsabil munca.

Totuși, nu confirmă, nici nu infirmă informația făcută publică de Glavan. Am trimis o solicitare similară și în adresa Guvernului, dar nu am primit încă un răspuns.