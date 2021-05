Laboratoarele private, luate cu asalt de moldovenii care au nevoie de teste la COVID-19 pentru a pleca peste hotare

Laboratoarele de analize private din Capitală sunt suprasolicitate de moldovenii care au nevoie de teste la COVID-19 pentru a putea pleca din ţară la muncă sau în concediu. Potrivit reprezentanților Poliției de Frontieră, a crescut cu 90% numărul celor care ies din țară comparativ cu perioada similară a anului trecut.

- Îmi trebuie să zbor. Vreau să plec în Marea Britanie și îmi trebuie testul pe deseară. M-am programat din timp, de săptămâna trecută.

- Și de mult timp stați aici?

- Nu, 15 minute.

- Plecăm peste hotare la muncă, căci puțini care se duc la odihnă în momentul de față.

- Ați stat mult timp în rând?

- Nu.

- Din timp v-ați programat?

- Da, din timp.

Unii abia au găsit un loc disponibil pentru a-și face testul. Alții nu ştiau că e nevoie de programare.

- Plec din țară și am nevoie pentru aceasta. Așteptăm ora la care am programat întâlnirea aici.

- Dar a fost greu să găsiți un loc disponibil?

- Da, a fost greu. M-am adresat la centrul medical și acolo era totul plin. Doar aici am găsit loc.

- Toți iată trec, dar eu stau. Nu am știut că trebuie să te înscrii.

- Aveți mult timp de când așteptați aici?

- De dimineața sunt la policlinică. Nu era ora 8:00 și apoi m-a îndreptat aici. Și iată stau aici.

Săptămâna trecută, peste 70 de mii de persoane au plecat peste hotare. Cea mai solicitată este frontiera de stat cu România.

”S-ar explica acest fapt prin relaxarea într-o oarecare măsură a restricțiilor de circulație transfrontalieră, deschiderea punctelor de trecere a frontierei. Posibilitatea realizării testelor COVID-19, dar și vaccinarea anti-COVID al călătorilor, care scutește de regimul de autoizolare.”, a comunicat ofițerul de presă, Poliția de Frontieră, Raisa Novițchi.

La intrarea în România, moldovenii nu au nevoie de test negativ la COVID, deoarece Moldova a fost scoasă de pe lista galbenă a ţărilor cu risc epidemiologic crescut. Pe de altă parte, la intrarea în Moldova, sunt obligatorii sau testul negativ la COVID sau certificatul de vaccinare. În caz contrar, persoanele trebuie să intre în autoizolare timp de 14 zile.