Laboratoarele medicale private, luate cu asalt de moldoveni. Doritorii de a efectua un test PCR sunt primiţi doar în baza unei programări

Laboratoarele medicale private au fost luate cu asalt de moldoveni în ultimele zile. Pe fondul înmulţirii cazurilor de COVID-19, numărul celor care solicită efectuarea unui test PCR a crescut, astfel că acum doritorii sunt primiţi doar cu programare.



Situaţia e gravă pentru cei care se simt rău şi au nevoie urgentă de test COVID-19. Am luat legătura cu câteva laboratoare private pentru a obţine o programare.



"- Aş vrea să mă programez pe mâine la test COVID. - Verificăm ce este disponibil. Doar la Botanica sunt două locuri libere."



"- Nu, din păcate nu este liber nici la Botanica, nici la Ciocana. -Mâine nu aveţi locuri libere nicăieri, da? - Nicăieri, dacă mai târziu poate cineva sună şi refuză o să vă pot programa, dar la moment toată lista e plină."



Diana Cerbulean este medic la un laborator privat din Capitală. Ea spune că un sfert dintre cei testaţi primesc rezultate pozitive.



"Numărul pacienţilor acum într-adevăr a crescut semnificativ. Se lucrează peste program, se lucrează mult.", a spus medicul, Diana Cerbulean.



"Cifra variază de la 500 la 700 de teste pe zi. locurile pentru programare se ocupă mult mai rapid, însă noi încercăm să facem faţă tuturor solicitărilor.", a spus directorul unui spital privat, Silvia Morgoci.



Oamenii găsesc cu greu locuri libere la clinicile private.



"Am sunat una, alta, am fost ieri tot la o clinică de asta şi mi-a recomandat să vin aici. Am sunat ieri la o clinică toată ziua şi nu mi-a răspuns nimeni.".

"Ca să te duci la spitalul public trebuie să te duci la medicul de familie te înscrii, până treci peste tot şi îţi dă îndreptare poţi să nebuneşti."



"De aia am ales pentru că e nevoie să plecăm de urgenţă peste hotare. A fost programare din timp prin apel telefonic, mi s-a spus că se face o listă şi fără listă nu e posibil."



Din cauza supraaglomerării, laboratoarele private au întârzieri şi la anunţarea rezultatelor.



"Am reuşit să obţin cu greu o programare după ce timp de trei zile am sunat la mai multe laboratoare private, iar de două zile aştept rezultatul testului care întârzie să apară.", a spus pacienta, Daniela Baranovschi.



Miercuri, în Moldova s-a înregistrat recordul absolut de îmbolnăviri de COVID-19 - 2273 de cazuri.