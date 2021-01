La zece ani vorbește fluent engleza, știe să programeze aplicații și a compune muzică. Povestea unui copil cu autism

La zece ani vorbește fluent engleza, știe să programeze aplicații și a compus peste 15 melodii. Matei este un băiat din Capitală, care acum șase ani a fost diagnosticat cu o formă de autism. Pasiunea pentru muzică a fost însă mai puternică decât afecțiunea de care suferă, iar acum ştie să cânte la pian și să mixeze muzică.Mama lui Matei, Olga, spune că de la vârsta de 5 ani, copilul a fost îndrumat spre studiul pianului şi spre cursuri de programare, iar după doar un an, băiatul a învățat că creeze jocuri și aplicații. De mic, Matei avea un auz sensibil, iar adesea nu suporta multe sunete. Cursurile de pian au demonstrat că de fapt băiatul aude mai bine decât ceilalţi de vârsta lui.„El a mers la pian și cânta melodiile la auz, el nu știa notele, dar dacă îi fredonezi o melodie, el era capabil să o ia la clape și să o reproducă”, spune Olga.Pasiunea pentru sunete l-a făcut pe Matei să se orienteze spre muzica electronică.„ El este atât de entuziasmat, că face câte o melodie în două lecții, ceea ce mi-a spus profesorul, nici adulții nu se isprăvesc. De obicei trebuie trei, patru, cinci lecții ca să aduci la bun sfârșit o melodie, dar iată la Matei, să spunem că el e foarte harnic”, povesteşte mama băiatului.Olga Guzun a observat că Matei este un copil special când băiatul ei avea doi ani.„Toți vedeau că el este diferit dar nu înțelegeau ce se întâmplă. Împărtășirea asta a emoțiilor nu era. Aparent parcă nu auzea. Eu uneori îi spuneam „ te rog, dă-mi...” și arătam cu degetul și nu era nici o reacție. El era cumva închis în lumea lui”, spune Olga.Olga s-a adresat la mai mulți specialiști, a urmat terapia ABA, iar acum activează în cadrul organizației „SOS autism”, unde ajută și alți copii să-și manifeste talentele."Ca să înțelegeți, drumul nu e într-atât de simplu. Nu am descoperit eu talentul, lucrurile nu s-au întâmplat într-o oră, zi, an - au foarte mulți ani de muncă. La un moment dat vine și sportul, și alimentația și tulburările de somn, trebuie să avem foarte mare grijă de copil. Totul împreună cred că duce la succes”, susţine Olga Guzun.