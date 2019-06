LA VATRA PLĂCINTELOR: Zeci de gospodine au pregătit plăcinte pentru toate gusturile

foto: publika.md

Cele mai apetisante plăcinte au putut fi gustate la Festivalul ”Vatra Plăcintelor”, care a avut loc ieri în satul Cigârleni, raionul Ialoveni. Tradițional, festivalul a început cu o parada a portului popular specific zonei de centru.



Zeci de gospodine au pregătit plăcinte pentru toate gusturile: cu brânză, cartofi, varză sau vișine, din care pofticioșii s-au putut înfrupta gratuit.



”Astăzi am făcut așa zisele, saralii moldovenești: cu brânză, vișină, cu miez de nucă și halva”.



”Buneii, mamele noastre, noi cu plăcintele am crescut”.



”Cu de toate am venit. Plăcinte de care vrei: saralii, plăcinte rumenite pe plită avem, sarmale avem.”



”Foarte interesant și frumos. Bucurie pentru copii, pentru vârstnici. Am gustat, bravo bucătăreselor și la toți care s-au prezentat”.



”Foarte gustoase. Anul trecut, anul mai trecut, foarte gustoase”.



Potrivit organizatorilor, evenimentul atrage tot mai mulţi vizitatori în fiecare an.



”Nu o să permitem să facem acest lucru, să-l stopăm, fiindcă între timp, festivalul bucatelor tradiționale a devenit o cartea de vizită a satului Cigârleni și vom depune toate eforturile ca acest lucru să fie și pe viitor”, a spus DIANA JOSU_BRANIȘTE, organizatoarea evenimentului.



Festivalul i-a inspirat şi pe localnicii din alte sate.



”Festivalul ”La vatra plăcintelor” a fost o mare inspirație, pentru a face și noi în Ruseștii Noi un astfel de festival tradițional al bucatelor, al tradițiilor, al obiceiurilor locurilor”.



La eveniment a participat și ministrul Educaţiei şi Culturii, Monica Babuc.



”Plăcinta este unul dintre cele mai îndrăgite feluri de bucate, create de strămoșii noștri și este iubit până în ziua de azi. Aici la Cigârleni, este frumos, căci se întâmplă într-un cadru folcloric foarte frumos. Satul este foarte pitoresc”, a spus MONICA BABUC, ministru Educației, Culturii și Cercetării.



Festivalul ”La vatra plăcintelor” este la cea de-a şaptea ediţie.