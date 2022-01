La Văsieni, raionul Teleneşti, a ajuns microbuzul încărcat cu daruri, în cadrul campaniei „Cadoul din cutia de pantofi”

Minunile se întâmplă! Magia sărbătorilor de iarna s-a făcut simţită şi la Văsieni, raionul Teleneşti. Acolo a ajuns microbuzul încărcat cu daruri, în cadrul campaniei „Cadoul din cutia de pantofi”, lansată de organizaţia neguvernamentală "Ajută un Om". Scopul acesteia e de a colecta lucruri de primă necesitate, care ulterior sunt donate copiilor sărmani."- Aici este un cadou pentru voi toţi. - Acesta este al meu, wow şi ciorapi. - Creioane, jucării şi dulciuri."Înainte de a porni la drum în satele Moldovei, organizatorii se pregătesc bine. Mai întâi, adună cutiile din punctele de colectare din Capitală, acolo unde au fost lăsate de oameni cu suflet mare şi care au scris pe ele vârsta aproximativă a fetei sau băiatului căreia îi este predestinat darul. Ulterior, iau legătura cu primarul, care întocmeşte o listă cu copiii care aşteaptă nerăbdători o minune de sărbători."Avem o legătură directă cu APL-urile pentru că ei monitorizează familiile social-vulnerabile şi familiile cu mulţi copiii, inclusiv şi copii luaţi sub tutelă. Suntem însoţiţi de către primar, asistenţă socială şi ne străduim să ajungem anume acolo unde nevoia este mare", a declarat directorul executiv al asociaţiei Obşteşti "Ajută un Om", Doina Cernavca.Prima oprire a fost la o femeie de 69 de ani, care are în grijă doi nepoţi. Copii au ieşit la poartă şi au aşteptat cuminţi să primească darurile."- De ce eşti fericită? - Pentru că am primit ceva. Ce îţi doreşti tu de Crăciun? - Să vină mama acasă. Tu ce îţi doreşti de Crăciun? - Bucurie."Microbuzul plin cu cadouri a ajuns şi la o familie cu trei copii, care locuieşte într-o casă ce stă să cadă. Părinţii reuşesc cu greu să se descurce de la o zi la alta iar pentru copii, un cadou de Crăciun este doar un vis."Îmi doresc haine, jucării şi maşini.""Mulţumim pentru cadouri."Ulterior, microbuzul a ajuns la un tată care de şapte ani îşi creşte singur cei trei băieţi."- Este prima oară când primeşti un aşa cadou? - Da. Ce ai aici? - Dulciuri, o maşină, creioane.""Foarte fericit. - De ce eşti fericit? - Pentru că am primit cadouri."Părinţii i-au urmărit pe cei mici cu lacrimi în ochi şi le-au mulţumit celor care le-au făcut o bucurie de sărbători."Prima oară au primit aşa cadouri. Este greu să le cumpăr toate acestea, nu ne ajung bani pentru acestea, pe unde este, pe unde nu, mergem înainte.""Aţi adus o bucurie mare la copii."Darurile colectate în cadrul campaniei "Cadoul din Cutia de pantofi" au fost împărţite copiilor începând cu Sfântul Nicolae."Astăzi suntem în a noua deplasare, la moment avem peste 2500 de cutii distribuite, mai avem în lista noastră obligatorie, încă trei sate, inclusiv copii prematuri de la Centrul Mamei şi Copilului pentru că este un punct obligatoriu", a menţionat Doina Cernavca.Campania „Cadoul din cutia de pantofi” lansată de organizaţia „Ajută un Om” a ajuns la cea de-a şaptea ediţie.