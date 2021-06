La vânat șoferi indisciplinați. Ce amendă riscă conducătorii auto care opresc în intersecții pentru a vira la stânga, deşi nu au voie

Circulaţia rutieră din Capitală dată peste cap şi de unii șoferi care opresc în intersecții pentru a vira la stânga, deşi nu au voie. Este motivul pentru care se produc accidente sau se formează ambuteiaje. Oamenii legii fac zilnic razii, iar șoferii indisciplinați sunt amendați.

- Cunoașteți de pe banda extremă dreapta, erați obligat să mergeți doar înainte?

- Nu-s obligat.

- Este indicator. Dumneavostră de pe banda dreaptă, în față la toți ați făcut în stânga.

În nicio oră, la intersecția străzilor Albișoara cu Pușkin, oamenii legii au tras pe dreapta zeci de șoferi, iar 11 s-au ales cu procese verbale. Unii erau atât de supăraţi că au refuzat să discute cu presa.

”Mie mi-e totuna. Eu nu vreau ca să fiu filmată.”

A fost tras pe dreapta și un șofer de microbuz.

- Eu nu am blocat. Eu am ținut așa ca să pot ieși în drum.

- Dar nu vă este frică că puneți în pericol viața dumneavoastră și a oamenilor?

- Eu nu merg cu așa viteză. Dacă este posibil, eu merg, dacă nu-i posibil, eu nu merg.

- Dar cât de des încălcați aici regulile?

- În toată ziua. Că lumea stă în mașină și eu nu am încotro.

Alți conducători auto au găsit tot felul de explicaţii.

- De ce ați încălcat regulile de circulație rutieră?

- Nu am încălcat.

- Cum nu, dacă acolo este indicator care interzice?

- Nu mai este.

”Eu merg de mai mult timp și nu am văzut indicator aici. Pe cine am blocat eu? Care circulație am blocat eu? Aici nu au fost niciodată ambuteiaje și nici accidente.”

- De ce ați încălcat regulile?

- M-am grăbit.

- Mereu așa?

- Pentru prima dată.

- Dar ştiţi că este foarte periculos?

- Da, ştiu. Da, sunt vinovat. Am recunoscut asta. Plătim amendă ca să ajungem la timp.

Potrivit poliției, cel mai des sunt blocate intersecțiile din centrul Capitalei.

”Este o practică care este folosită de acești conducători auto foarte des ca să ajungă cât mai repede la locul de destinație. O practică neregulamentară.”, a comunicat șeful de secție INSP, Pavel Apostol.

Șoferii care se opresc și blochează intersecțiile riscă amenzi de până la 1500 de lei și trei puncte de penalizare.