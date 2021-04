La vaccin, ca la sărbătoare. Locuitorii comunei Bobeica, nerăbdători de a se imuniza anti-COVID (FOTOREPORT)

Procesul de vaccinare împotriva COVID-19 continuă. Până în prezent, au fost administrate 100 000 de mii de doze. Pentru Vera Gîn din satul Dahnovici, comuna Bobeica, ziua în care s-a imunizat a fost o adevărată sărbătoare, a povestit femeia.

"Vrea să mă vaccinez, am și nepoței, am și copii. Vrem să fim sănătoși, să nu îmbolnăvim pe alții și îmi pare bine că a ajuns vaccinul și la noi, chiar am asteptat...", a spus locuitoarea satului Dahnovici, Vera Gîn.

Profesorul de limbă și literatură română, Ion Untilă, din comuna Bobeica, avea însă emoții înainte de vaccinare.

"Din câte stiu, în unele țări unde sau vaccinat peste 70 de procent brusc au scăzut număr de decese și dacă noi am primit aceste loturi de vaccin, inclusiv din România, păcat ar fi să nu ne vaccinăm când totul e gratis.", a menționat locuitorul comunei Bobeica, Ion Untilă.

Asistenta medicală de la Centru de sănătate publică, Maria Coțofanu, spune că nu a fost nevoie să-i convingă pe oameni să primească serul.

"Noi sunam persoanele din sat și anunțam că este vaccin, și dacă este de accord - să vină la centrul de sănătate de a se vaccina.", a povestit asistenta medicală, Maria Coțofanu.

Potrivit medicului șef al instituției medicale, cei care deja s-au vaccinat nu au avut reacții adverse grave. Fiecare persoană primește așa-numitul pașaport de imunizare cu un cod special, care este introdus într-un registru electronic.

"Acuma mergem la etapa a doua de imunizare, ne străduim să facem ciclu acesta în timp de 3 zile - azi- miercuri, joi și vineri. Avem la dispoziție 100 de doze pentru 100 de cetățeni din teritoriul Centrului de sănătate Bobeica din localitățile respective.", a comunicat șeful IMSP Centrul de Sănătate Bobeica, Constantin Babuci.

În prezent, pe teritoriul țării funcționează 200 de centre de vaccinare, iar până la sfârșitul săptămânii numărul lor va ajunge la 280.