La unele staţii PECO, carburanţii s-au ieftinit cu aproape un leu

Mai multe benzinării din ţară au afişat miercuri preţuri noi la carburanţi. Una dintre reţele a ieftinit benzina şi motorina cu aproape un leu, altele - cu câteva zeci de bani. Experţii spun că nu e cazul să ne aşteptăm la reducere mai mare, în ciuda scăderii preţului petrolului american până la valori negative. Motivul este că Moldova importă produsul finit şi nu are rafinării.



"Suntem în situaţia de stabilizare. Sunt posibile şi fluctuaţii în jos, dar ţinând cont şi de vecinii din jur, de preţurile practicate, cel mai probabil că vom avea parte de o uşoară scădere şi asta ar fi maxim de ce ar fi capabilă piaţa de carburare din Republica Moldova", a declarat Roman Chirică, expert economic.



La o staţie PECO, benzina cu cifra octanică 95 se vindea cu 15 lei şi 47 de bani, iar motorina, cu 13 lei şi 24 de bani, ambele cu un leu mai puţin decât marţi.



"E bine, dar trebuie să se ieftinească cu mai mult, deoarece petrolul foarte tare se ieftineşte pe pieţele internaţionale şi probabil ar trebui să se ieftinească, respectiv, şi carburanţii."



"Noi putem doar să ne bucurăm, doar să ne bucurăm. Eu nu am observat, dar chiar voi trece pe la benzinărie şi atunci cred că o să mă bucur."



"Este minunat. Doar că eu nu am un consum mare, aşa că nu prea mă interesează această ieftinire."



În alte ţări europene, carburanţii au început să se ieftinească încă de la sfârşitul lunii ianuarie. În România, de exemplu, preţul mediu la benzină a scăzut din ianuarie şi până în aprilie cu aproximativ 15 la sută. În Moldova, ultima ieftinire a benzinei şi motorinei a fost înregistrată la sfârşitul lunii martie cu 60 - 70 de ban