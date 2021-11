La un pas de tragedie. Un copil de doi ani a ajuns la reanimare, după ce maşina în care a fost lăsat a luat foc (VIDEO)

Un pompier din oraşul rus Peciora şi-a salvat propriul fiu de doi ani, pe care l-a lăsat singur în maşină. Automobilul s-a aprins în timp ce micuţul dormea singur în maşină, iar tatăl său mânca într-o cantină.

Bărbatul în vârstă de 24 de ani şi-a dus dimineaţa soţia cu maşina la tren. A luat cu el şi copilul de doi ani, pe care nu avea cu cine să-l lase.

"Ulterior, am fost la fratrele meu, cu care urma să mergem la centrul comercial. Pe drum, ne-am oprit la o cantină să mâncăm. Copilul dormea în scaunul auto. Am lăsat maşina cu motorul inclus, ca băiatul să nu îngheţe. Am fost la cantină aproximativ 10 minute. Când am ieşit am văzut o maşină de pompieri lângă automobilul meu. Le-am strigat pompierilor că în mașină este un copil și am observat că geamul mașinii era negru. Am deschis ușa laterală și am început să-mi scot fiul. Copilul dormea, cu fața acoperită de funingine. L-am trezit, era conștient", povesteşte bărbatul, menţionând că nu a auzit din cantină să fi strigat cineva despre incendiu.

Tatăl copilului a chemat ambulanţa, dar nu a aşteptat-o, ci şi-a urcat fiul într-o maşină de pompieri. Ulterior, copilul a fost preluat de o ambulanţă.

Potrivit medicilor, copilul s-a ales cu arsuri de gradul trei ale căilor respiratorii.

Potrivit primelor versiuni, flăcările au izbucnit din cauza unui scurtcircuit.