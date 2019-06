LA UN PAS DE TRAGEDIE! Un bărbat din raionul Cimișlia a fost electrocutat

Un bărbat din Sagaidacul Nou, raionul Cimișlia a ajuns în stare gravă la spital după ce s-a electrocutat la un pilon electric. Bărbatul este electrician la pensie și efectua o intervenție neautorizată.

Incidentul a avut loc în data de 21 iunie când consumatorul fără a ridica actele și fără a achita serviciile a solicitat ajutorul unui electrician din localitate pentru conectarea punctului de consum. Astfel electricianul în timp ce pregătea locul de lucru pe pilon, pentru întinderea cablului și conectare la linia electrică aeriană izolată (LEAI) 0,4 kV, s-a atins cu mâna dreaptă de mănușa clemei de conectare instalată pe conductorul fazic a LEAI, care sub efortul supus, a cedat. Ca rezultat persoana a fost electrocutată în regiunea cotului mâinii drepte pe interior. Acesta s-a aflat sub influența curentului timp de câteva minute, iar apoi și-a pierdut cunoștința și sub greutatea corpului a alunecat în jos pe pilon, fiind protejat de centura de siguranță până ce brâul centurii de siguranță s-a agățat de inelul pilonului. Imediat după aceasta consumatorul cu ajutorul unei scări a coborât accidentatul de pe pilon, acesta fiind deja în stare conștientă, a chemat ambulanța care a trasportat accidentatul la spitalul raional Cimișlia, unde a fost supus terapiei intensive.



Persoana electrocutată s-a ales cu comă cerebrală de gr I, plăci de arsuri gradul de II-III(A) în regiunea cotului drept și stâng și hematom în regiunea gâtului pe stânga. La moment starea acestuia este satisfăcătoare.