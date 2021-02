La un pas de tragedie. O adolescentă a vrut să se înece în Nistru, după ce s-a certat cu mama sa

O tragedie a fost evitată pe Nistru, în ultimul moment. O elevă în vârstă de 14 ani din Tiraspol a recurs la un pas necugetat, după ce s-ar fi certat cu mama sa.

Potrivit presei din stânga Nistrului, în loc să-şi facă temele, fata comunica cu prietenii pe reţelele de socializare, fapt ce a stârnit nemulţumirea mamei sale. Aceasta i-a interzis să utilizeze Internetul fără rost şi a decis să ia sub control strict procesul de studii al fetei.

Joi dimineaţa, Karina a plecat de acasă, lăsând un bileţel de adio. Rudele au alertat imediat forţele de ordine şi au plasat informaţii cu pozele fetei pe reţelele de socializare.

La scurt timp, medicii au anunţat despre o minoră care a ajuns la reanimare cu hipotermie. Era Karina, care s-a aruncat în Nistru.

Din fericire, ea a fost observată la timp de un bărbat, care se afla în preajmă. Petru Murza în vârstă de 31 de ani nu a stat mult pe gânduri şi a sărit în apă, salvând adolescenta.

"M-am apropiat de podul plutitor. Mă uit - o fată stă pe mal. Pe urmă, ea a dispărut. M-am gândit că poate a scăpat ceva. Apoi văd că ea înoată cam straniu. Am ieşit din maşină, am alergat, mă uit şi văd că nu pare că ea înoată. M-am dezbrăcat, am sărit în apă, am scos-o la mal şi gata", a povestit Murza.

Ulterior, bărbatul a chemat ambulanţa, care au transportat adolescenta la spital, în secţia de terapie intensivă.