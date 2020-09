LA UN PAS DE NENOROCIRE. O elevă din raionul Cahul ar fi încercat să-şi pună capăt zilelor la şcoală

O elevă de 11 ani din raionul Cahul ar fi încercat să-şi pună capăt zilelor chiar la şcoală. Incidentul a avut loc vineri, dar tragedia a fost evitată datorită colegilor şi profesorilor săi. Nu se cunoaşte, deocamdată, motivul pentru care fata ar fi recurs la acest gest.



Directorul instituţiei de învăţământ susţine că fata le-ar fi spus vineri unor colegi că vrea să se sinucidă. Copiii au anunţat imediat profesorii, iar ulterior a fost chemat şi poliţistul de sector.

Managerul şcolii nu-şi poate explica cele întâmplate: "Noi nu am observat niciodată şi nu au fost asemenea tentative, asemenea ieşiri, asemenea reacţii. O fetiţă cu o purtare, bună, reuşită bună. Nu a dat niciodată niciun motiv precum că ar avea o problemă personală, emoţională".



După ce a discutat cu adolescenta, asistentul social consideră că, prin acest gest, fata ar fi vrut să atragă atenţia asupra sa.



"Este o familie liniştită, ordonată, muncitori cu ambii părinţi sunt acasă. O să discutăm cu familia, cu vecinii o să monitorizăm cazul, nu ne oprim aici. A zis că îşi iubeşte părinţii, părinţii o iubesc, părinţii nu o pedepsesc, nu au conflicte", a spus asistenta socială.



Ofiţerul de presă al Inspectoratului General al Poliţiei, Mariana Beţivu, ne-a declarat că adolescenta a fost supusă şi unui test ginecologic, pentru că ar fi existat suspiciuni de agresiune sexuală. Asta deoarece, anul trecut, copila a locuit doar cu tatăl ei, mama acesteia fiind plecată peste hotare. Însă probele acumulate au demonstrat că adolescenta nu a fost abuzată.

Localnicii sunt şocaţi de situaţie şi au doar cuvinte de laudă despre familie:



"Familie normală, nu am ce spune de rău, aşa am auzit dar nu ştiu. Prima dată aud la noi în sat aşa ceva".



"Nu credem să fie părintele vinovat, îi ştim demult, nu este agresiv, nu e nica, asta e depresie sau balena albastră sau internetul, este pe capul ei pus de cineva, dar nu e părintele".



"Părinţii sunt tare buni a fetei şi aşa că nu aş zice ca să facă, cred că privesc copii ceva pe internet şi şi-a închipuit aşa ceva, dar în rest nu".



Adolescenta este sub supravegherea unei comisii speciale, formată din oameni ai legii, asistentul social şi autorităţile locale. Poliţia a iniţiat o anchetă în acest caz pentru a stabili toate circumstanţele producerii incidentului.