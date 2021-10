La un pas de catastrofă sanitară! Spitalele municipale, pline cu pacienţi bolnavi de COVID. La Terapie Intensivă paturi aproape că nu sunt

"Suntem la limită cu numărul paturilor de staţionar pentru pacienţii cu COVID-19. Suntem în dificultate cu paturile de terapie intensivă, ele nu ajung, se eliberează, de cele mai multe ori, cu regret, prin decesul pacienţilor. Vom solicita săptămâna asta o întrevedere la Ministerul Sănătăţii. Cu regret, încă nu vedem lumina de la capătul tunelului", a menționat Boris Gîlca."La Spitalul "Sfânta Treime" am activat suplimentar 19 paturi ATI săptămâna trecută. Acum, tot la spitalul "Sfânta Treime", suntem în curs de pregătire pentru a activa încă 200 de paturi pentru internarea pacienţilor cu COVID", a menționat Gîlca."Noi am solicitat Ministerului Sănătăţii să direcţioneze această staţie la Centrul COVID-19 pentru a securiza în plus rezervele de oxigen, pentru că în această pandemie, cel mai important medicament rămâne a fi oxigenul", a precizat şeful interimar al Direcţiei Asistenţă Socială şi Sănătate.În Chişinău, rata de imunizare este de doar 36 la sută, dar se vrea atingerea unei rate de 80%. Locuitorii Capitalei se pot imuniza la 70 de centre de vaccinare.