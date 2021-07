La un pas de a reuşi o performanţă istorică. Anglia poate să se califice în premieră într-o finală de Campionat European

Reprezentativa Angliei este la un pas de a reuşi o performanţă istorică. Trupa antrenată de Gareth Southgate poate să se califice în premieră într-o finală de Campionat European.

În calea naționalei "celor trei lei" stă reprezentativa Danemarcei, care în 1992 a reuşit să câştige trofeul acestui turneu final. Fotbaliștii englezi sunt conștienți că toată țara va fi cu ochii pe ei în meciul de pe Wembley și speră să nu-i dezamăgească pe suporteri.



"Este o oportunitate uriașă să scriem istorie. Anglia poate ajunge în prima ei finală din 1966 încoace. În ultima perioadă, am fost în semifinalele Ligii Națiunilor și a Cupei Mondiale. Să mai jucăm o semifinală va fi ceva special. Pot să spun că nu am văzut niciodată un grup de jucători atât de concentrați și bine pregătiți, care știu ce trebuie să facă, mai ales că meciul va fi pe Wembley. Vom profita de această șansă și sper că ne vom face treaba", a menționat Declan Rice, mijlocaș reprezentativa Angliei.



Vestea bună pentru reprezentativa Angliei este că la meciul cu Danemarca va fi permis accesul unui număr mai mare de suporteri - 60 de mii. La partidele precedente de la EURO 2020, disputate la Londra, erau admiși până la 22 de mii 500 de fani.



"Îmi amintesc când am ajuns la stadionul Wembley și am văzut foarte mulți suporteri lângă arenă, care ne așteptau. Acum va fi cu totul altceva. Momente ca astea te motivează și mai mult. Evident, suntem nerăbdători, concentrați la maxim și sper să facem performanță", a spus Mason Mount, mijlocaș reprezentativa Angliei.

Danemarca a ieșit cu greu din grupa ei, cu două înfrângeri și o victorie, dar a jucat formidabil în faza eliminatorie, unde a demolat Țara Galilor, scor 4-0, și a învins Cehia cu 2-1.



"Este o echipă bună. Au demonstrat în ultimii ani că sunt o echipă de top. Se află foarte sus în clasamentul mondial. Deci, știm că e o formație puternică, cu jucători extraordinari în lot", a subliniat Harry Maguire, fundaș reprezentativa Angliei.



Semifinala Anglia – Danemarca se va juca diseară, pe stadionul Wembley, cu începere de la ora 22:00.



Meciul va fi transmis, în direct, de PRIME, unde va avea comentariul în limba română, și de CANAL 3, unde va fi comentat în limba rusă.