La un an de la lansare, Primăria anunță sistarea GPS-ului în troleibuze

Fără GPS în troleibuze. Proiectul anunţat cu mare fast de Primăria Chişinău a fost sistat la aproape un an de la lansare. În noiembrie anul trecut, şeful Regiei Transport Electric, Dorin Ciornîi, anunţa despre faptul că locuitorii Capitalei vor putea vedea online cât mai au de aşteptat troleibuzul. La începutul acestei luni, însă, toate troleibuzele au dispărut din programul online. Compania care administrează softul nu şi-a primit încă banii, iar RTEC acuză antreprenorul că nu a respectat în totalitate contractul şi nu îi va achita până cândtoate cele 350 de troleibuze vor apărea pe harta online.Potrivit administraţiei companiei, dispozitivele au fost instalate, dar au fost vandalizate."Sau că antena a fost smulsă, sau că firul a fost tăiat. Dispozitivul este instalat în cabina şoferului, în interiorul troleibuzului. Adică acolo nu are acces niciun pasager., a declarat Alexandru Railean, inginer software."Din cauza prestării parţiale a serviciilor şi cu deficienţe de ordin tehnic, până în prezent, RTEC nu a achitat nimic. Noi nu negăm faptul că pe alocuri, două, trei dispozitive au fost deteriorate, însă asta nu s-a făcut intenţionat., a declarat Felicia Rusu, purtător de cuvânt RTEC .Reprezentanţii companiei spun că problemele au apărut încă de la început, când municipalitateaa schimbat caietul de sarcini după anunţarea rezultatelor licitaţiei, aşa că agentul economic a avut cheltuieli suplimentare. În toată această poveste, cel mai mult pierd locuitorii Capitalei."Eu am folosit această aplicație. Am văzut că au dispărut informaţiile despre troleibuze, aşa că nu mă mai folosesc. Cred că aplicația le era de folos locuitorilor. ""Oamenii se uitau şi calculau, să-şi planifice treburile. Ceea ce este indicat pe panourile din staţii nu se respectă.""Era de aşteptat. Pentru Moldova este ceva obişnuit, să apară ceva, să dispară."Conform contractului, serviciile urmauRegia Transport Electric a semnat un contract cu compania care prestează serviciile de monitorizare GPS pentru doi ani, iar suma este de 200 de mii de lei.