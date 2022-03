La un an de la incidentul Ever Given, o altă navă a companiei Evergreen a rămas blocată, de această dată în largul coastei de est a Statelor Unite. Vasul de 334 de metri a eşuat în golful Cheasepeake, în largul oraşului Baltimore.



Nava se îndrepta spre statul Virginia, pornind apoi către New York şi Canalul Panama. Garda de coastă americană a declarat că nu este blocat canalul de navigaţie, dar recomandă totuşi vaselor din preajmă să circule pe un singur sens şi cu viteză redusă.

În prezent, se desfăşoară o amplă operaţiune de deblocare a navei. Ea are nevoie de un nivel al apei de cel puțin 13 metri pentru a se mișca, dar s-a blocat într-o zonă unde adâncimea este de puţin peste 7 metri şi jumătate.

Potrivit primelor informaţii, nu au fost înregistrate victime sau pagube materiale. În luna martie a anului trecut, un vas al companiei Evergreen a blocat timp de şase zile canalul Suez, unul dintre cele mai aglomerate rute comerciale din lume. Incidentul a provocat un adevărat haos în comerţul global.