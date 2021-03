La un an de la declanşarea pandemiei în Moldova, primul pacient diagnosticat cu COVID-19 mai simte consecinţele bolii

"Nu credeam că boala asta poate apărea atât de repede şi tocmai la mine. Am venit acasă cu scopul de a mă trata de pneumonie", a spus primul pacient internat cu COVID-19, Maria Sandu.Acum un an, Maria Sandu era la muncă în Italia. Pentru că a început să se simtă rău, a decis să revină acasă, să se trateze. În avion a anunţat însoţitorii de bord că are probleme de respiraţie şi de pe Aeroport a fost transportată la Spitalul "Toma Ciorbă", apoi la Spitalul Republican. Astfel, Maria Sandu a devenit primul pacient cu COVID-19 din Moldova. După câteva săptămâni, medicii au reuşit să o pună pe picioare."Cu ajutorul lui Dumnezeu şi al medicilor, le mulţumim frumos, m-au tratat şi astăzi sunt lângă nepoţei, lângă familie.", a menționat primul pacient internat cu COVID-19, Maria Sandu."Am fost criticată şi prin comentarii. Mai ales de o doamnă. Bine că nu am citit aceste comentarii cât am fost bolnavă. Sunt şi oameni buni, sunt şi oameni răi. ", a spus primul pacient internat cu COVID-19, Maria Sandu."Iaca, e un an de zile şi nu pot spune că mă simt foarte, foarte rău sau că cineva se poate infecta de la mine. Nu, eu nu mai sunt purtătoare de virus, dar tusea aceasta persistă. E mai rară, dar nu pot scăpa de ea. Şi spatele ba te doare, ba nu te doare.", a mai spus femeia."Nu stau acasă, dar nici nu muncesc. Sunt în căutarea unui loc de muncă aici, în Chişinău, dar e tare greu, pentru că sufăr de diabet zaharat. Nu pot sta mult în picioare, mă sufoc. Dacă s-ar putea ca autorităţile să aibă grijă şi de noi, de cei care au avut COVID. Ar trebui să se intereseze, pentru că nu e posibil să ieşim la lucru când ai aşa o boală.", a spus primul pacient internat cu COVID-19, Maria Sandu."Nu se ţine sub control, pentru că tare multă lume nu ascultă ce trebuie de făcut. Măştile trebuie purtate măcar în locurile aglomerate. Totul depinde de noi. Şi de autorităţi depinde, dar şi de noi. Trebuie să ne păzim. ", a spus Maria Sandu."Am învăţat să mă apăr, să mă păzesc, să-i ajut pe alţii, pe copii, pe nepoţi, să le spun să aibă grijă de ei, să poarte măşti unde nu s-ar duce, să se spele des pe mâini. Am învăţat tare multe.", a menționat primul pacient internat cu COVID-19, Maria Sandu.