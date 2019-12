La ultima ședință de Parlament și-au făcut de cap. VEZI ce atitudine au avut deputații

Mai mulţi deputaţi au fost cam distraţi la şedinţa de astăzi a Parlamentului. Unii se plimbau nestingheriţi prin sală, alţii nu au fost atenţi şi au încurcat discursul. Aşa sau altfel, cu toţii au fost îndemnaţi să fie mai buni şi mai toleranţi, cu atât mai mult că se apropie sărbătorile de iarnă.

În timp ce era discutat un proiect privind modificarea Codului Fiscal, deputatul PAS Radu Marian s-a grăbit să vorbească despre legea bugetului.



"- Să înţeleg că o să plătim o cotă participare în cadrul Băncii Euroasiatice de dezvoltare de aproape 2 mln de lei.", a spus Radu Marian, deputat PAS.



- "Dumneavoastră la care proiect vă referiţi? Noi examinăm din 24 octombrie 2019", a zis Zinaida Greceanîi, preşedintele Parlamentului.



- "Proiectul legii bugetului. Aaaaa scuzaţi, mă iertaţi", a zis Radu Marian, deputat PAS.

- "Stimaţi colegi fiţi foarte atenţi se referă absolut la toată lumea", a spus Zinaida Greceanîi, preşedintele Parlamentului.



Unii aleşi ai poporului au ignorat solicitarea preşedintelui Parlamentului şi s-au plimbat agale prin sală. Aşa că au fost din nou atenţionaţi, mai ales că urma să fie discutată legea bugetului.



"Stimaţi colegi fiţi foarte atenţi, astăzi ca niciodată rog să fiţi disciplinaţi, nu vă jucaţi cu focul.", a zis Zinaida Greceanîi, preşedintele Parlamentului.



Nici după pauză deputaţii nu au fost mai disciplinaţi.



"Pauza a fost de 30 de minute deja au trecut 32. Îi mai aşteptăm nu începem şedinţa. Eu am răbdare, eu am răbdare v-am zis. Stimaţi preşedinţi de fracţiuni, vă rog, să-i chemaţi pe deputaţi să revină în sală. Astăzi este sfântul Nicolai. Pentru toţi Nicolai să-i aibă sfântul lor în pază", a declarat Zinaida Greceanîi, preşedintele Parlamentului.



Pentru că a vorbit agitată, deputatul PAS Veronica Roşca a fost îndemnată să fie mai tolerantă.



"Doamna Roşca vă rog nu vă agitaţi nu strigaaaaţi nu vă agitaaaaţi că sunteţi în perioada sărbătorilor de iarnă, fiţi oleacă mai toleranţi", a declarat Zinaida Greceanîi, preşedintele Parlamentului.



Mai în glumă, mai în serios, deputatul PPDA Alexandru Slusari a cerut să nu-i fie deconectat microfonul în timp ce vorbea despre furtul miliardului.



"- Rugămintea doamna preşedinte să nu mă deconectaţi de la microfon la mine glasul oricum e tare.

- Foarte bine", a spus Alexandru Slusari, preşedinte fracţiunii PPDA.



Când şi-a epuizat timpul oferit de preşedintele Parlamentului, Slusari şi-a continuat discursul cu microfonul închis.



"Statul are posibilităţi de a pu…..(e deconectat microfon) umerii hoţilor acestui miliard, mai ales că noi azi votam bugetul în a doua lectură.", a zis Alexandru Slusari, preşedinte fracţiunii PPDA.



Preşedintele Parlamentului a schimbat însă tonul când a venit momentul să-i felicite pe poliţişti cu ocazia zilei lor profesionale, sărbătorită în data de 18 decembrie.



"Eu cred că la acest capitol mai avem mult de muncit ca să simtă fiecare cetăţean al statului nostru în siguranţă. La mulţi ani sănătate, bunăstare optimism, izbândă . Felicitări, stimaţi poliţişti şi actualiI şi foştii şi viitori. Foşti nu există. Asta e pe viaţă e în sânge cum s-ar zice sângele apă nu se face", a declarat Zinaida Greceanîi, preşedintele Parlamentului.