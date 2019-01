La trei ani după mortea legendarului David Bowie, noi piese vor fi lansate pe vinil

Mai multe înregistrări muzicale rare cu David Bowie vor fi lansate în primăvară pe vinil, la mai mult de trei ani de la moartea influentului artist.

Printre piesele care vor fi lansate se numără cea mai veche versiune a "Space Oddity". De altfel, lansarea noului material marchează o jumătate de secol de când a apărut celebra piesă.

Materialul va aduna mai multe înregistrări demo ale artistului sub titlul "Spying Through A Keyhole". Pachetul special promis de casa de discuri germano-britanică Parlophone include nouă înregistrări demo.

Noua lansare discografică a fost anunţată la aproape trei ani de la moartea lui David Bowie, pe 10 ianuarie 2016, la vârsta de 69 de ani.

Printre aspectele inedite ale produsului anunţat se numără şi recuperarea versurilor iniţiale din colaborarea lui Bowie cu John "Hutch" Hutchinson, o parte dintre piese fiind gândite iniţial pentru o interpretare în duet. Printre piesele alese se numără două versiuni iniţiale ale "Angel, Angel, Grubby Face" şi "London Bye, Ta-Ta", cu versuri complet diferite, spun producătorii, faţă de ceea ce a ajuns pe piaţă în timpul vieţii muzicianului.

Pe disc mai sunt incluse "Mother Grey", "Goodbye 3d (Threepenny) Joe", "Love All Around" şi "In The Heat Of the Morning", în variante solo acustice înregistrate de Bowie acasă, anunţă mediafax.

Data exactă a lansării pentru "Spying Through A Keyhole" încă nu a fost anunţată, dar producătorii au lăsat să se înţeleagă că fanii pot să fie atenţi la ultima parte a primăverii.

David Bowie a fost cântăreţ, compozitor, producător şi inginer de sunet şi a câştigat numeroase premii BRIT, MTV Music Video şi Grammy. Activ pe parcursul a cinci decenii şi cunoscut pentru reinventarea periodică a stilului său, Bowie este considerat un influent inovator în muzică. David Bowie s-a inspirat pentru muzica sa dintr-o vastă paletă de forme de artă, filosofie şi literatură. El a fost, de asemenea, actor de film şi teatru, regizor şi realizator de videoclipuri muzicale. Printre cele mai cunoscute albume ale sale se numără "Space Oddity" (1969), "The Man Who Sold the World" (1970), "Aladdin Sane" (1973), "Station to Station" (1976), "Let's Dance" (1983), "The Buddha of Suburbia" (1993) şi "Earthling" (1997). Albumele starului britanic s-au vândut în peste 150 de milioane de copii pe plan mondial. Ultimul material discografic, al 28-lea din carieră, intitulat "Blackstar", a fost lansat pe 8 ianuarie 2016, ziua în care artistul a împlinit vârsta de 69 de ani.