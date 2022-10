La teatrul „Bogdan Petriceicu Haşdeu” din Cahul a avut loc premiera „Tragedia lui Macbeth” de William Shakespeare

La Cahul se joacă teatru nou, modern şi curajos în Teatrul Nou, care poartă numele lui „Bogdan Petriceicu Haşdeu”, chiar dacă această clădire încă nu este dată în exploatare. Noua stagiune a început cu premiera „Tragedia lui Macbeth” de William Shakespeare, un spectacol care îl are în distrubuţie şi pe Artistul Poporului Igor Caras, care joacă 5 roluri.

Piesa montată de regizorul lituanian, Linas Zaikauskas refugiat în Moldova din Ucraina, este o premieră absolută pentru teatrul din ţara noastră. Mai mult, poate pretinde şi la o premieră în istoria mondială a teatrului, aşa cum rolul tiranului „Macbeth” este jucat de către o femeie - Artista Emerită Rodica Ciobanu.



Trădarea este firul roşu al acestei piese, iar personajul „Macbeth” este iniţial chiar un personaj pozitiv, un comandat fidel regelui şi care nu pare să aibă ambiţia de a-şi omorî suveranul şi de a urca pe tron.



„Glamis şi Tan de Codor, titlul cel maio mare e în viitor. Copiii dumitale vor fi regi. Cele care m-au salutat pe mine Tan de Codor le-a promis tronul.

-Această prezicere poate să fie şi adevărată. Dar uneori uneltele întunericului ne spun adevăruri, ne momesc cu nimicuri necintiote pentru a ne duce la pierzania noastră”



Dar prezicerile vrăjitoarelor şi spiritul malefic al soţiei sale îl transformă pe Macbeth nu doar în trădător, dar şi într-un tiran sângeros.



„De ce nu am putut să strig acest Amin ? Amin mi s-a oprit

- Lucrurile nu trebui privite aşa

-Am auzit un glas strigând Nu mai dormiţi, Macbeth omoară somnul”.



Actriţa Rodica Ciobanu, care a jucat rolul masculin „Macbeth” a fost admirată din sală şi de profesorii de la şcoala din satul său natal.



„ Avem artista noastră, eleva noastră, noi suntem profesori de la Cantemir, Cania.

-Ce e cu personajul acesta Macbeth, în opinia dumneavostră?

- E o piesă actuală, în momentul de faţă tot e lupta pentru putere, avere, pământuri”.



Mesajul piesei scrise de Shakespeare acum câteva secole este foarte actual, mai ales pentru regiunea noastră, spun regizorul Linas Zaikauskas şi actorul Igor Caras.



„Ce ţine de mesaj, când alături de noi este un vecin care aminteşte foarte mult de Macbeth, mai ales prin tirania şi dictatura sa, despotia sa...

-Vă referiţi la Putin sau la Lukaşenko?

- Şi la unul, şi la altul. Doi vecini. Mai putem să ne amintim şi de Kim Jong-un. De aceea, această piesă este mereu actuală. Eu nu ştiu când omenirea va ajunge la acel nivel în care să nu producă tirani, despoţi, autocraţi”, a spus regizorul.



„Nimic nu se schimbă, nimic nu se schimbă, tot lupte războaie, sânge, copii orfani, copii morţi şi uite asta merge pe spirală. Tot timpul nu se învaţă lumea că fără Dumnezeu va fi sânge”, a menționat actorul Igor Caras.



Spectatorii au apreciat şi faptul că trupa de actori de la Cahul au jucat pentru prima dată pe scena Teatrului Nou, construit cu suportul Guvernului României şi al Guvernului Republicii Moldova, dar care nu este dat în exploatare deja de patru ani.



„Am apreciat foarte mult că s-a insistat să se vină să se joace în acest teatru care pare ca nu va mai fi finalizat. Dar am auzoit veşte bune, că până la urmă va fi finalizat”, a afirmat Sergiu Cornea, rectorul Universităţii de Stat „Bogdan Petriceicu Haşdeu” din Cahul.

„Într-o scenă profesionistă, aţi văzut şi diferenţa, este spiritul acesta de teatru profesionist. - A fost un teatru european aici la Cahul.

-A fost un experiment şi pentru noi ca instituţie, dar şi pentru actori să depăşească bariera îndoielii şi au păşit într-un nou spaţiu, teatrul experimentakl, teatrul modern, teatru curajos. Şi piesa, Macbeth, nu fiecare teatru ar avea curajul să se apuce”, a declarat directorul teatrului Gheorghe Mîndru.











"Într-o scenă profesionistă, aţi văzut şi diferenţa, este spiritul acesta de teatru profesionist.////////- A fost un teatru european aici la Cahul.

-A fost un experiment şi pentru noi ca instituţie, dar şi pentru actori să depăşească bariera îndoielii şi au păşit într-un nou spaţiu, teatrul experimentakl, teatrul modern, teatru curajos. Şi piesa, Macbeth, nu fiecare teatru ar avea curajul să se apuce."