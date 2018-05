La tarabele din pieţe au apărut primele legume autohtone. Cât costă un kilogram de roșii

Foto: publika

Primele roşii şi ardei moldoveneşti au ajuns deja pe tarabele din pieţele din Capitală. Administratorii serelor au început recoltarea legumelor. Potrivit lor, în prezent, tomatele şi ardeii graşi crescuţi în ţara noastră sunt mai scumpi decât legumele de import.



Zilnic, Ion Hadjiu din satul Oniţcani, raionul Criuleni munceşte de zor pentru ca pe mesele moldovenilor să ajungă cele mai sănătoase şi gustoase legume. De aproape şapte ani, producătorul îngrijeşte de o seră cu roşii, care se întinde pe o suprafaţă de un hectar. Ion Hadjiu îşi vânde produsele în piaţa Centrală din Chişinău.



"Cultura este sănătoasă, nu are carenţe practic la nimic se dezvoltă normal, deja am început culesul. Suntem în ascendenţa loturilor de producţie. Sperăm la un preţ bun pe piaţă. Suntem flataţi că suntem primii pe piaţă", a spus Ion Hadjiu, producător agricol, Oniţcani, Criuleni.



Roşiile fac parte din specia Zulfia ale căror seminţe sunt cumpărate din Olanda. Producătorul agricol spune că legumele nu sunt nocive deoarece apa care ajunge la rădăcina plantelor este trecută prin mai multe filtre.



"Avem nişte elemente de know how bazate pe utilizarea gunoiului proaspăt de grajd, anume gunoiul de bovine îmbunătăţit cu microorganisme. În ziua de cules, practic a doua zi nu mai rămâne nedistribuită niciun lot de produs, asta însemană că produsul se bucură de popularitate", a zis Ion Hadjiu, producător agricol, Oniţcani, Criuleni.



Şi ardeii graşi produşi în Republica Moldova îşi fac apariţia pe tarabele pieţilor din Capitală. Gheorghe Bobârcă din satul Pohorniceni, raionul Orhei creşte ardei graşi în sere construite după ultimele tehnologii. Acum două zile, producătorul agricol a strâns prima roadă şi le-a vândut la un preţ de 38 de lei.



"Trebuiesc irigaţi şi deja acum este procesul de recoltare, primele fructe. Peste două săptămâni o să aşteptăm recoltă mai bogată. Acum, în prima perioadă sunt foarte solicitate, deja în iulie apar şi în câmp. Sorturile sunt europene, olandeze", a declarat Gheorghe Bobârcă, producător agricol, Pohorniceni, Criuleni.



În pieţele din Capitală, moldovenii continuă să cumpere roşii şi ardei importaţi. Printre mulţimea de tarabe, doar o comerciantă vindea roşii produse în serele din raionul Făleştii şi din Tiraspol.



"Avem de la Tiraspol, avem de la Făleşti, de la Sângerei. Avem de 40, avem de 50, dar simple sunt cu 25 de lei."



"Îi altă calitate, îi altă.. dacă ar fi şi bio, ar fi bine. "



Ceilalţi comercianţi din piaţă, care continuă să vândă legumele importate din Turcia, spun că preţurile sunt prea mari pentru a le aduce pe tarabe.



"Noi moldoveneşti inca nu am adus. -Când veţi începe să aduceţi roşii moldoveneşti? -Când vor apărea mai ulte atunci o să aducem. Peste vreo săptămână-două cred că."



"Până când toate sunt turceşti la noi, moldoveneşti sunt, dar sunt foarte scumpe şi noi nu le aducem. Noi le spunem că toate sunt turceştI."



Cumpărătorii nu se mai alintă şi iau ceea ce le propune vânzătorul.



"Câteodată turceşti sunt mai bune ca ale noastre pentru că trec un control. Preţurile cum sunt? - Accesibile."



"Din păcate sunt din turcia, dar aş vrea sa fie din Moldova."



În prezent, preţul pentru un kilogram de roşii importate se ridică până la 32 de lei, iar cele autohtone valorează până la 50 de lei. Ardeii graşi moldoveneşti de asemenea sunt costisitori, un kilogram costă 38 de lei, iar cei importaţi sunt cu 18 lei mai ieftin.