La tarabele din Piaţa Centrală a apărut arpagicul

Forfotă mare la tarabele din Piaţa Centrală, unde se vinde arpagicul şi usturoiul. Gospodarii spun că vremea de afară este prielnică pentru a începe lucrările de sezon în grădină. Angela Frunză a venit la piață din satul Izbişte, raionul Criuleni cu trei soiuri de arpagic. Femeia spune că are spre vânzare 200 de kilograme de ceapă.'' - Cât cumpără lumea?- Un kilogram. Mai mult de două kilograme nu cumpără. Pe zi câte kilograme vindeţi? Aproximativ 30 de kilograme.''Comercianţii afirmă că prețurile sunt mai mici față de anul trecut.'' Preţurile sunt cele de anul trecut, încă şi mai mici. Anul trecut era 50 de lei per kilogram, anul acesta de 45, 40 şi chiar şi de 35 de lei, după buzunar. Acesta este cel mai scump soi. Cu cât îi ceapa mai roşie cu atât e mai scumpă.''''Cel mai mult o cumpără pe ceapa moldovenească. Anul trecut preţurile erau mai scumpe era cu 50, 60 de lei pentru un kilogram. Anul acesta e 40, 35 de lei. Cumpărători sunt mai puţini.''Cumpărătorii și-au făcut plinul și spun că preţurile sunt atractive.''Am cumpărat două feluri. Alegerea îi bună, ai de unde alege. O să pun în pământ puţină arpagic ca să avem vara, că iarna oricum cumpăr.''''Un kilogram am cumpărat. Pentru familia mea am cumpărat.- Preţurile cum vi se par?- Sunt bune. Anul trecut am cumpărat cu 50 de lei.''Tarabele unde se vând seminţe de legume şi flori nu prea au fost vizitate.''E devreme acum lumea nu cumpără seminţe, e frig încă afară.''La Piaţa Centrală din Capitală, un kilogram de arpagic costă de la 35 de lei până la 50 de lei, iar usturoiul între 30 şi 40 de lei kilogramul.