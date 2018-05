La straja cerului! Regimentul de rachete antiaeriene "Dimitrie Cantemir" a împlinit astăzi 26 de ani

Regimentul de rachete antiaeriene "Dimitrie Cantemir" sărbătoreşte 26 de ani de la înfiinţare. Cu această ocazia a fost organizată o ceremonie solemnă, la care a participat conducerea Ministerului Apărării și reprezentanţi ai Marelui Stat Major.



Peste 150 de ofiţeri ai Armatei Naţionale au participat la un marş solemn.



"Avem dela 11 luni de cît facem serviciu militar aici, şi ne-am deprins aici, e ca a doua casa. Eu cred că fiecare bărbat, fiecare baiat, trebuie să facă serviciul militar", a declarat Damian Şoltoian, ofiţer al Armatei Naţionale.



''Anul 2018 dă startul la o reforma profundă şi foarte mare in armata natională. În primul rând ambiţia noastră este de a trece la o armata profesionosta, la o armată de contract. Sperăm că primele rezultate vor fi chiar în anul 2018 şi inclusiv cu inzestrare cu tehnica şi armament militar, în care deja sunt alocate resurse financiare pentru procurarea'', a spus Eduard Ohladciuc, adjunctul comandantului Marelui Stat Major.



"Parerea mea - chiar şi cu tehnica dată noi putem combate orice aeronavu", a zis Ghenadie Gulei, locotenent-colonel.



Maşinile militare au atras atenţia copiilor care au venit la sărbătoare. La finalul evenimentului, toți oaspeții au fost invitați la masă, pentru a gusta din terciul ostăşesc gătit la foc de tabără.



"Are şi carne. E foarte gustos. Am făcut serviciul militar în Uniunea Sovietică. Atunci mâncam de patru ori pe zi. Şi acum e bine, dacă mănâncă aşa ceva", a spus un oaspete.



La finalul sărbătorii, soldaţii au încins o horă.