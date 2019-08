LA STANDARDE EUROPENE: Prunele moldoveneşti ajung în UE, Ucraina şi Irak

foto: publika.md

După 11 ani munciţi în Italia, Rodica Chişcă a analizat piaţa de acolo şi a ajuns la concluzia că prunele moldoveneşti sunt tocmai bune pentru a fi servite italienilor. Revenită acasă la Hânceşti, femeia a plantat o livadă de pruni de 33 de hectare, iar astăzi se bucură de o recoltă bogată. Primul lot de 50 de tone de prune va ajunge în Italia.



"În 2011 ne-am gândit să investim în ţara noastră. În ce să investim în agricultură e şi normal, că avem o ţară agricolă. Am procurat teren, am făcut un studiu anume ce să plantăm. Până la urmă ne-am decis să plantăm pruni şi terenul era predispus pentru această plantaţie", a spus producătorul de prune, Rodica Chişcă.



Anul acesta, femeia a obţinut certificatul confirmă faptul că marfa corespunde standardelor europene.



"Practic este imposibil, nu ai unde să realizezi produs în cantităţi mari pe piaţa internă. Ca să ieşi pe piaţa europeană trebuie să ai o certificare. Eu am reuşit să obţin acest certificat Global GAP, ca să reuşesc să ies pe piaţa europeană. Pentru mine acesta a fost foarte important, dacă nu reuşeam să ies pe piaţa europeană, lăsam mâinile jos", a spus producătorul de prune, Rodica Chişcă.



Certificatul "Global GAP" a fost obţinut cu sprijinul USAID.



"Oricare gospodărie cât de mică nu ar fi, trebuie să respecte aceste cerinţe ce ţin de calitatea şi siguranţa prunelor în general", a spus specialistul USAID, Andrei Companici.



Atunci când culeg prunele, muncitorii ţin cont de anumite reguli.



"Să fie cu codiţă, să fie frumos, ca să le placă acolo unde se duc fructele. Ca la Moldova se produce ceva frumos."



"Suntem vecini, ne ajutăm, pruna este bună, frumoasă, dulce. Ştiţi unde va ajunge această prună? Da pentru export."



Potrivit Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor, în acest an agricultorii moldoveni au exportat prune în mai multe ţări, cum ar fi Germania, Italia, Lituania, Ucraina şi chiar Irak. Potrivit Biroului Naţional de Statistică, anul trecut, recolta totală de prune a fost de 133 mii de tone.