La sfârşitul primei săptămâni din postul Paştelui, bisericile din ţară s-au umplut de enoriaşi

"Este săptămâna mare, este începutul postului mare. Trebuie cu multă răbdare şi smerenie să ne rugăm pentru că aşa este vremea. Cu ajutorul lui Dumnezeu să ajungem la Învierea Domnului să ne rugăm pentru apropiaţii noştri. ""Am postit pentru sufletul meu, pentru păcatele mele care le-am făcut eu până în timpul de faţă."Enoriaşii s-au abţinut de la carne, peşte şi lactate."Nu am mâncat absolut ce ţine de lactate, de carne. Am mâncat cartofi, fasole."Înainte de împărtășanie, creştinii s-au spovedit."Ne-am spovedit şi deja aşteptăm împărtăşania.""Ce păcate am săvârşit până în timpul de faţă le-am mărturisit acum."Enoriaşii spun că s-au rugat mai mult ca niciodată pentru pace."Este foarte dureros pentru toată lumea, zguduitor pentru toţi, pentru pace la toată lumea. ""Pentru pace, pentru familie ca să se termine şi acest război, ce este acolo Doamne este foarte periculos."Învierea Domnului va fi sărbătorită, în acest an, în 24 aprilie.