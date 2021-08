La punctele mobile de vaccinare din Capitală bate vântul. Oamenii evită să se imunizeze

La punctele mobile de vaccinare din Capitală bate vântul. Asta deşi noul coronavirus îşi face tot mai simţită prezenţa în Chişinău. Potrivit medicilor, oamenii sunt în continuare sceptici şi evită să se imunizeze anti-COVID-19.Autobuzul cu vaccinuri a fost amplasat duminică lângă Piaţa Centrală din Capitală. Chiar dacă zona este aglomerată, timp de patru ore s-au imunizat doar 36 de persoane."În primul rând la serviciu au spus aşa, iar în cel de-al doilea rând, eu locuiesc împreună cu copii şi nepoţii şi sunt de şcoală şi grădiniţă, nu vreau să îi pun la încercare. Mai bine să mă vaccinez.""Sora mea spune Ion, uite este punct de vaccinare, unde primeşte şi face vaccin. Eu am venit şi aştept."La ce-a de-a doua adresă unde a staţionat troleibuzul transformat într-un punct mobil de vaccinare au venit mai mulţi doritori să se imunizeze."La punctul nostru mobil s-au vaccinat 59 de persoane. Cel mai popular ser este Johnson, pentru că se administrează într-o singură doză. Noi îi îndemnăm pe toţi să se imunizeze, deoarece acesta este singura soluţie de a scăpa de pandemie."Trecătorii cu care am discutat invocă diverse motive pentru a nu se vaccina. Unii spune că nu au timp, alţii că nu sunt încă pregătiţi sau că nu cred în eficienţa serurilor anti-COVID-19. Iar unii s-au arătat nemulţumiţi de amplasarea punctului mobil de imunizare."Eu nici nu am ştiut că pe aici prin apropiere este un punct de vaccinare, deoarece ştiam că este la spital.""Este foarte bine. Este o locaţie bună? Da, trecătorii când merg pe aici, poate se conving."Programul centrelor mobile de vaccinare este publicat pe site-ul Primăriei Capitalei. Persoanele care doresc să se imunizeze o pot face în intervalul orelor 10:00-18:00, fără programare prealabilă şi doar cu buletinul de identitate. De la începutul campaniei de vaccinare, în Moldova au fost administrate peste un milion două sute de mii de doze de ser, iar peste 630 de mii de persoane s-au imunizat complet.