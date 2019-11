La Preşedinţie au început consultările. Deputaţii ŞOR au venit (VIDEO)

(13:35) Denis Ulanov: Noi am discutat cu şeful statului despre situaţia politică din ţară, Igor Dodon şi-a expus părerea, noi am anunţat poziţia fracţiunii ŞOR.

(13:33) Denis Ulanov: Noi optăm pentru alegeri parlamentare anticipate, credem că este cea mai bună variantă, pentru că un Guvern, care nu are susţinerea unei majorităţi parlamentare, nu va putea activa. Istoria ţării noastre nu cunoaşte aşa precedent şi nu cred că e cazul să facem experimente.

(13:31) Denis Ulanov: Suntem o opoziţie constructivă şi ne dorim să trecem într-un alt format, în viitor. Vom muni pentru ţară, iar ambiţiile politice nu sunt prioritate pentru Partidul ŞOR.

(13:16) Fracţiunea ŞOR a intrat la discuţii cu Igor Dodon.

(13:01) Pavel Filip (PDM) În acelaşi timp, ar fi o iresponsabilitate să lăsăm ţara fără guvernare şi să mergem în alegeri parlamentare anticipate. De aceea avem condiţiile noastre. Avem programele sociale, lansate de noi şi oprite de guvernul Maia Sandu. Avem mai multe inţiative pentru oameni. Şi dacă va fi înaintat un premier şi o garnitură care vor lua în calcul propunerile PD, respectarea Acordului de asociere cu UE, după o discuţie în organele statutare ale Partidului, vom lua o decizie.

(13:00) Pavel Filip (PDM) Partidul Democrat nu este pregătit să facă o coaliţie de guvernare, pentru că PD îşi are propria agendă. Suntem într-un proces profund de resetare şi reformare a partidului. Apoi vom fi gata să intrăm într-o coaliţie de guvernare.

(12:57) Pavel Filip (PDM) Am exprimat regretul pentru pasul pe care l-a făcut Maia SAndu. Nu a fost altceva decât o provocare. Noi credem că ea nu a avut motive pentru a face acest pas.

(12:00) La Preşedinţie au venit deputaţii PDM.

(11:40) Igor Grosu (PAS): Noi vom rămâne un Bloc, înţelegem încercările PSRM de a băga strâmbe în Bloc, n-o sa le meargă.

(11:38) Alexandru Slusari (PPDA): Nu înţeleg ce face Ion Chicu ca consilier al preşedintelui, a venit cu atacuri în adresa UE, partenerilor externi. admit că e persoana pe care o va propune Igor Dodon, dar cred că e varianta proastă pentru RM, să fie premier.

(11:37) Alexandru Slusari (PPDA): Domnul Dodon a spus clar fără săfie evaziv că este pregătit un Guvern tehnocrat, probabil el a fost pregătit din august şi din această cauză nu cred că ne aşteaptă alegerile anticipate.

(11:34) Alexandru Slusari (PPDA): Noi am menţionat clar, venim cu acelaşi Guvern, aceleaşi reforme, asta a fost asumarea noastră faţă de alegători. Dar nu există garanţie că peste câteva săptămâni sau luni din dorinţa de a obţine al doilea mandat, şeful statului se va implica. Când ne-a întrebat Dodon cum poate oferi garanţii, am spus că demisia dvs este cea mai bună garanţie. Din câte înţelegem se pregăteşte un Guvern tehnocrat.

(11:32) Alexandru Slusari (PPDA): A doua zi după demisia Guvernului e clar că Blocul ACUM nu poate veni cu alte propuneri, alt Guvern. Schimbări aici nimeni nu ar trebui să aştepte. Chiar dacă noi venim cu altă formulă, după ce s-a întâmplat ieri, care sunt garanţiile, că nu va interveni şeful statului în actul de guvernare. Aici e cea mai mare problemă. Nu e problema în PSRM, să fie clar.

(11:29) Igor Grosu (PAS): Am declarat la întrevedere cu Igor Dodon că elementul destabilizator este Preşedinţia, de aici pornesc toate. De la comportamentul, mesajele, poziţiile, drept dovadă e criza politică pe care o avem la moment. Am fost întrebaţi pe cine vedem ca prim-ministru, noi am reiterat că e doar Maia Sandu cu minştrii actuali şi agenda pe care şi-a asumat actualul Guvern.

(11:03) La Reşedinţă au ajuns şi deputaţii Blocului ACUM. Este vorba despre preşedintele fracţiunii PPDA, Alexandru Slusari şi preşedintele fracţiunii PAS, Igor Grosu.

(10:41) După consultările cu Igor Dodon, preşedintele PSRM Zinaida Greceanîi a declarat că socialiştii cheamă Blocul ACUM la crearea unei majorităţi parlamentare, dar cu noi condiţii.

"Am discutat despre situaţia politică, care s-a creat. Această criză a declanşat-o doamna Maia Sandu. Noi nu suntem pentru alegeri parlamentare anticipate, de asta am informat că suntem gata să facem o nouă majoritatea cu Blocul ACUM. Nu examinăm să facem majoritatea parlamentară cu alte formaţiuni politice. Facem o coaliţie cu ACUM dar cu noi condiţii, cu o altă structură a Guvernului, cu un nou candidat la prim-ministru. Dacă Blocu ACUM nu este gata să examineze această posibilitate, vom examina orice candidatură propusă de preşedinte la funcţia de prim-ministru.", a spus Greceanîi.

La Preşedinţie au început consultările cu şeful statului. Primii au venit deputaţii PSRM. La ora 11:00 sunt saşteptaţi deputaţii din Blocul ACUM, iar la ora 12:00 - PDM. La ora 13:00, şeful statului i-a invitat la consultări pe deputaţii fracţinii "Şor". La ieşire, parlamentarii vor face declaraţii de presă, care pot fi urmărite LIVE AICI.