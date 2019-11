La Preşedinţie au început consultările. Deputaţii PDM au venit (VIDEO)

(12:00) La Preşedinţie au venit deputaţii PDM.

(11:40) Igor Grosu (PAS): Noi vom rămâne un Bloc, înţelegem încercările PSRM de a băga strâmbe în Bloc, n-o sa le meargă.

(11:38) Alexandru Slusari (PPDA): Nu înţeleg ce face Ion Chicu ca consilier al preşedintelui, a venit cu atacuri în adresa UE, partenerilor externi. admit că e persoana pe care o va propune Igor Dodon, dar cred că e varianta proastă pentru RM, să fie premier.

(11:37) Alexandru Slusari (PPDA): Domnul Dodon a spus clar fără săfie evaziv că este pregătit un Guvern tehnocrat, probabil el a fost pregătit din august şi din această cauză nu cred că ne aşteaptă alegerile anticipate.

(11:34) Alexandru Slusari (PPDA): Noi am menţionat clar, venim cu acelaşi Guvern, aceleaşi reforme, asta a fost asumarea noastră faţă de alegători. Dar nu există garanţie că peste câteva săptămâni sau luni din dorinţa de a obţine al doilea mandat, şeful statului se va implica. Când ne-a întrebat Dodon cum poate oferi garanţii, am spus că demisia dvs este cea mai bună garanţie. Din câte înţelegem se pregăteşte un Guvern tehnocrat.

(11:32) Alexandru Slusari (PPDA): A doua zi după demisia Guvernului e clar că Blocul ACUM nu poate veni cu alte propuneri, alt Guvern. Schimbări aici nimeni nu ar trebui să aştepte. Chiar dacă noi venim cu altă formulă, după ce s-a întâmplat ieri, care sunt garanţiile, că nu va interveni şeful statului în actul de guvernare. Aici e cea mai mare problemă. Nu e problema în PSRM, să fie clar.

(11:29) Igor Grosu (PAS): Am declarat la întrevedere cu Igor Dodon că elementul destabilizator este Preşedinţia, de aici pornesc toate. De la comportamentul, mesajele, poziţiile, drept dovadă e criza politică pe care o avem la moment. Am fost întrebaţi pe cine vedem ca prim-ministru, noi am reiterat că e doar Maia Sandu cu minştrii actuali şi agenda pe care şi-a asumat actualul Guvern.

(11:03) La Reşedinţă au ajuns şi deputaţii Blocului ACUM. Este vorba despre preşedintele fracţiunii PPDA, Alexandru Slusari şi preşedintele fracţiunii PAS, Igor Grosu.

(10:41) După consultările cu Igor Dodon, preşedintele PSRM Zinaida Greceanîi a declarat că socialiştii cheamă Blocul ACUM la crearea unei majorităţi parlamentare, dar cu noi condiţii.

"Am discutat despre situaţia politică, care s-a creat. Această criză a declanşat-o doamna Maia Sandu. Noi nu suntem pentru alegeri parlamentare anticipate, de asta am informat că suntem gata să facem o nouă majoritatea cu Blocul ACUM. Nu examinăm să facem majoritatea parlamentară cu alte formaţiuni politice. Facem o coaliţie cu ACUM dar cu noi condiţii, cu o altă structură a Guvernului, cu un nou candidat la prim-ministru. Dacă Blocu ACUM nu este gata să examineze această posibilitate, vom examina orice candidatură propusă de preşedinte la funcţia de prim-ministru.", a spus Greceanîi.

La Preşedinţie au început consultările cu şeful statului. Primii au venit deputaţii PSRM. La ora 11:00 sunt saşteptaţi deputaţii din Blocul ACUM, iar la ora 12:00 - PDM. La ora 13:00, şeful statului i-a invitat la consultări pe deputaţii fracţinii "Şor". La ieşire, parlamentarii vor face declaraţii de presă, care pot fi urmărite LIVE AICI.