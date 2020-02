LA POŞTĂ, CA ÎN EVUL MEDIU: Oficiile din Drăsliceni şi Ratuş sunt pline de şobolani (FOTOREPORT)

Geamuri sparte, pereți jerpeliți și podele rupte prin care mișună șobolanii. Aşa arată Oficiile Poștale din satele Drăsliceni și Ratuș, raionul Criuleni. Problema e veche de ani de zile, iar o soluţie e greu de găsit. Din acest motiv, fluctuaţia de personal e mare, iar angajaţii renunţă frecvent la serviciu.

Carolina Țurcan muncește la Oficiul Poștal din Drăsliceni de mai bine de doi ani, dar vrea să îşi dea demisia. Doar şobolanii se simt ca la ei acasă în clădirile părăginite.



"Așteptăm primăvara și căutăm alt post de muncă, dacă nu se schimbă nimic. Iarna încălzire nu-i, ne încălzim la un cămin, care încălzește puțin aerul. Vin dimineața și găsesc acolo umblat, pachet târâit. Dacă las, de exemplu, lingurița de la ceașca de ceai, o ia și o târâie", a spus Țurcan Carolina, angajată la oficiul Poștal Drăsliceni.



"Tare greu, mai ales iarna, dar și mirosul e neplăcut, avem șobolani morți pe sub podele, aerul. E greu cu totul", a spus Ecaterina Dabija, poștăriță.



"Eu am o săptămână de când lucrez, dar vă spun că deja îmi miroase și din suflet, nu-mi iese mirosul acesta", a spus Vasilița Maxim, angajată la oficiul poștal din Ratuș.



Localnicii sunt și ei indignați de condițiile jalnice de la Poștă. Oamenii aşteaptă ore în şir la rând pe holul murdar, fără căldură și cu păianjenii la cap.



"Toată iarna stăm în frigul acesta și așteptăm să primim pensia. Cum credeți? Oameni bătrâni, femei cu copii și noi stăm în frigul acesta. Îi bine acum, dar iarna de aici ne ducem direct la farmacie."



"Venim și înghețăm aici iarna, tare frig. Se poate de mutat în altă parte, să stăm măcar undeva la dos."



"Picioarele mele și așa sunt umflate și când vin si stau aici câte două, trei ore, în ghețăria asta. Ce înseamna asta? Eu sunt bolnavă."



Edilul celor două sate spune că Primăria are o încăpere de 12 metri pătraţi pe care ar putea-o oferi în chirie pentru oficiul poştal. Ar fi vorba de o sumă de 2000 de lei lunar.



"Muncitorii de la Poștă nu au condiții normale din considerentul că Poșta nu este la balanța Primăriei și la întreținerea comunei Drăsliceni. Noi le-am făcut o propunere reală, dar ei nu acceptă", a spus Petru Buzu, primarul comunei Drăsliceni.



Reprezentantul Poștei din raionul Criuleni spune că instituția nu are suficiente resurse financiare. El cere primăriei să transmită Poștei încăperea pe contract de comodat, așa cum prevede legislația.



"Cum se întâmplă că din 42 de oficii poștale pe care le avem, unica primărie, Drăsliceni, vor să facă comerț cu populația propriu-zisă a lor. Noi suntem la o limită de a asigura finanțarea a lefilor, dar să le plătim noi arenda, nu suntem în stare", a spus Petru Buzu, primarul comunei Drăsliceni.



Cele două oficii poştale din Drăsliceni și Ratuș deservesc în jur de 2000 de locuitori.