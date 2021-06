La plăcinte, înainte! Festivaul varzarelor, la un complex etnocultural din raionul Străşeni

Obosiţi de aglomeraţia din oraşe, oamenii s-au refugiat la pensiuni şi complexuri turistice. La un complex etnocultural din raionul Străşeni, vizitatorii au fost întâmpinaţi cu vărzări."Ce avem bun, plăcinte cu varză, cu brânză şi cu mărar şi ceapă verde, cu cartof, cu cireşe. Cu cireşe amărui, frumuşele, bunişoare, cu o lingură de zahăr deasupra, se topesc în gură.""Eu sunt responsabilă de coacere şi trebui să am grijă să fie rumene, apetisante.""Avem zeamă de casă, de găină, vă invităm că e foarte bună. Aici avem cartofi regali, după o reţetă dacă."Vizitatorii, destul de puţini la număr, s-au bucurat să redescopere gustul autentic al bucatelor tradiţionale."Este foarte bine, trebuie să cunoască şi copiii noştri că sunt şi aşa plăcinte, cu cireşe, drept că noi nu prea le putem face. Bunicile noastre făceau. Noi am mai gustat şi aici şi sunt foarte bune. Când eram noi copii se făceau şi colţunaşi cu vişine, cireşe.""Evenimentul este interesant. Nu am ieşit din case demult şi sperăm că o să înceapă festivalurile tradiţionale."La festival au fost organizate şi ateliere pentru copii, iar picii au făcut şi ei plăcinte. Evenimentul se va desfăşura şi duminică.