La Piața Centrală măsurile anti-COVID sunt ignorate în totalitate. Ce nereguli au descoperit poliţiştii

Locuitorii Capitalei continuă să ignore măsurile anti-COVID. Masca este purtată mai mult ca un accesoriu, iar de distanțare socială nici vorbă. La Piața Centrală aglomerația e la ordinea zilei. De acest lucru s-au convins polițiștii care au mers să verifice cum sunt respectate regulile.”- Da de ce nu purtați masca de protecție?- Acuma am scos-o.- Ca prima dată vă înmânăm o înștiințare cu prescripții.””Eu sunt vaccinat și de ce să mă tem?””- Doamnă, doar mi-am scos ochelarii că transpirau.- Credeți că acesta este un motiv?- Păi cum să merg cu ochelarii transpirați?”Unii s-au arătat deranjați că li s-au făcut observații.”- De ce nu purtați masca?- Că sunt în aer liber.- Dar cunoașteți că în piață e obligatorie?- Doamnă, stați, poliția discută acuma.- Da ți-o pun, doamne mă iartă. Nici în aer liber.””- Domnul, care e problema că nu aveți masca? De ce trebuie să stăm cinci minute cu dumneavoastră ca să discutăm și vă arătați toate capriciile?- Eu nu îmi arăt niciun capriciu. Puneți masca.”Iar unii moldoveni care au mers la centrele comerciale au fost nevoiți să facă cale întoarsă. Asta pentru că de sâmbătă, accesul vizitatorilor se permite doar în baza certificatului COVID-19.”Eu l-am uitat acasă.- Ne cerem scuze, dar asta e situația. Nu vă putem permite.- Doar să îmi scot niște bani că mi-a trimis băiatul. Da pentru ce? La bancă să mă duc să îmi scot niște bani, înseamnă că îmi trebuie mie?- Părăsiți încăperea.”Totuși, cetățenii recunosc că măsura este necesară.”Nu s-a permis căci nu îl am cu mine. Adică nu am fost informată că trebuie obligatoriu să-l am. E bine. Eu consider că e bine. Dacă nu se permite, apoi nu se permite.””- Dar când ați făcut testul?- Aseară.- L-ați făcut ca să veniți la cumpărături?- Pentru mine pur și simplu.- Și o să faceți de fiecare dată testul sau vă gândiți să vă vaccinați?- O să mai văd. Până când e ok așa.- Dar nu este costisitor?- E ok.””Da, e foarte bine. De ce nu? E perioadă de pandemie și trebuie să ne asigurăm că suntem cu toții bine.”Verificările vor fi efectuate până în 6 februarie.”Dacă să vorbim de municipiul Chișinău, locurile cele mai problematice sunt centrele comerciale, după cum cunoașteți sunt piețele, stațiile de așteptare a transportului public.”, a declarat Sandu Cernean, ofițer principal, Poliția Capitalei.