La Piaţa Centrală din Capitală virusul are "alt program". Sute de oameni roiesc fără mănuşi şi măşti de protecţie

Deşi activează după un program scurtat, Piaţa Centrală rămâne un focar de infecţie. Pe dimineaţă, locul arăta ca un furnicar. Chiar dacă era abia ora 09:00 dimineaţa, sute de oameni roiau prin piaţă.



"Vă rog frumos, distanţa între persoane! Uitaţi-vă, aveţi desenat unde să staţi, tot frumos, toate condiţiile. Masca o ridicăm deasupra nasului, vă rog! Apărăm nasul şi gura! "



Unii au venit la cumpărături, iar alţii doar cu uitatul. În timp ce în spitale nu mai sunt locuri pentru bolnavi, altora le arde a plimbări prin Piaţa Centrală.



"Am venit să mă plimb. Iaca aşa. Eu nici nu vând, nici nu cumpăr, am venit să văd cum umblă lumea prin piaţă. "



De marţi până vineri piaţa e deschisă de la 5 dimineaţa şi până la ora 16:00, luni este zi sanitară, iar în weekend va fi zi scurtă, doar de la ora 06:00 până la 14:00. La intrare oamenii sunt obligaţi să poarte măşti. Aşa cum e vreme caniculară, unii nu respectă aceste reguli şi poartă incorect masca, pentru că, zic ei, se sufocă.



"Gata, gata, mi-am pus masca, nu mă filmaţi, la revedere!"



"Ei, eu aşa pe la vreo ora 09:00 vin. Îi cald în măştile astea, dar ce să facem, poate a trece boala. Ne-am saturat să stăm ca ţiştarii în casă."



"Eu vin rar la piaţă, astăzi am venit să-mi cumpăr căpşune pentru dulceaţă, dar voi mai veni când voi avea posibilitatea. E bine că au scurtat programul, oricum toţi vin de dimineaţa, după-amiază n-ai ce căuta. "



"Chiar şi până la aprobarea acestei decizii, fluxul de oameni cel mai sporit a fost până la ora 15-16:00, acest program, credem noi, va ameliora situaţia. Majoritatea comercianţilor sunt de acord cu acest program", a declarat Ion Pîntea, director interimar Piaţa Centrală.



Directorul pieţei, Ion Pîntea, zice că vânzătorii au fost de acord cu noul program, unii comercianţi ne-au spus însă altceva.



"Noi venim la ora 08:00, până ne aranjăm e ora 10:00, până se trezeşte lumea. Numai de pui şi trebuie să te strângi deja. Vrem până la ora 18:00, cum era înainte. "



"Nu ştiu dacă o să reuşim sau nu să vindem tot, tare puţine ore ne-au lăsat. "



Pieţele din Chişinău şi Bălţi au fost închise la mijloculul luni martie şi şi-au reluat activitatea la întâi iunie, după ce mai mulţi comercianţi şi reprezentanţi din domeniul HoReCa au protestat în faţa Guvernului.

Din 8 iunie lucrează şi centrele comerciale, cu excepţia cinematografelor, localurilor şi centrelor de agrement din incinta lor. Acestea vor activa doar de luni până vineri, între orele 10:00 şi 16:00.