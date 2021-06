La Otaci a fost instituită SITUAŢIE EXCEPŢIONALĂ pentru următoarele două săptămâni. Ce restricţii au intrat în vigoare (DOC)

În oraşul Otaci a fost instituită situaţie excepţională pentru următoarele două săptămâni. Decizia a fost luată în cadrul şedinţei de astăzi a Comisiei Situaţii Excepţionale a primăriei Otaci.

Se întâmplă după ce joi în localitate a avut loc o bătaie în masă, dintre un grup de cetăţeni romi şi zeci de locuitori ai oraşului.

Astfel, potrivit deciziei Comisiei pentru situaţii Excepţionale, în oraşul Otaci se interzice comercializarea produselor alcoolice după ora 19:00 şi se interzice adunarea în masă a oamenilor pe străzile centrale ale oraşului. Totodată, este interzisă petrecerea discotecilor. Iar, după ora 20:00, copiilor le este permisă aflarea în locurile publice doar în prezenţa unui însoţitor matur.

Restricţiile intră în vigoare începând de astăzi şi sunt valabile până în data de 9 iulie.

Amintim că astăzi, peste 100 de persoane de etnie romă s-au adunat în locul unde a avut loc încăierarea. Pentru a evita un nou conflict, mai mulţi poliţişti şi mascaţi au format un cordon lângă protestatari.



