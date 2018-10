La Orhei este implementat cel mai bun sistem catering de alimentație în grădinițe (FOTO)

Alimentația copiilor este o prioritate. De această părere este primarul orașului Orhei, Ilan Șor, care deja de jumătate de an implementează în municipiu un sistem unic privind controlul calității alimentelor din grădinițe. Acum, toți micuții din Orhei au parte de bucate ca cele din restaurante. Ei spun că mâncarea e foarte gustoasă și are mai multe vitamine.



"Îmi place sfecla roșie și morcovelul."



"Eu mănânc tot în fiecare zi. Îmi place foarte mult mâncarea."



Zilnic, la grădiniţă este adusă mâncare preparată într-o bucătărie amenajată după standardele europene. Părinții micuţilor spun că la Orhei este implementat cel mai bun sistem de catering din grădinițe. Aceștia sunt mulțumiți de inițiativa primarului Ilan Șor.



"Sunt foarte mulțumită. Copilul vine acasă și cu mult e mai sătul. Puțin de la stat, mai mult de la domnul primar și s-a primit așa că părinții sunt mulțumiți și copiii sunt sătui", a spus Elena Paladi, mamă.



"Chiar o întreb dacă îi place mâncarea și ea îmi zice că e foarte gustoasă. Chiar e foarte bine că mâncarea o aduc la grădiniță", a spus Angela Beca, mamă.



Directorii instituțiilor preșcolare susțin că schimbările făcute le-au ușurat munca.



"Acum este mai comod. Mâncarea vine gata preparată. Imaginați-vă cât timp se pierdea pentru ca să descarce produsele, să le pui fiecare la locul lor, să le întreții", a spus Emilia Ştirbu, directoarea gădiniței nr.12.



Edilul orașului afirmă că și-a propus să rezolve problema alimentaţiei în grădiniţe şi să asigure un control sporit asupra produselor consumate de către copii, iar acestea nu sunt singurele schimbări în acest domeniu.



"Noi construim Moldova pentru copii și din acest motiv programul nostru a început de la alimentație. Suntem primii care am implementat sistemul de catering și am promis că după alegeri îl vom implementa în întreaga țară. Noi am mărit salariul tuturor angajaților din grădinițe cu 1000 de lei și planificăm să le mai majorăm anul viitor", a spus Ilan Şor, primarul orașului Orhei.



Cele şapte grădiniţe din Orhei sunt frecventate de peste o mie de copii.