La Orhei, de Ziua Independenței, a fost încheiată reparaţia tuturor arterelor centrale. Printre acestea se numără strada Unirii, cu o suprafață de peste 40 de mii de metri pătrați. Acum şoferii se bucură de un drum cu două benzi pe ambele sensuri, iat pietonii calcă pe trotuare proaspăt asfaltate.





Oamenii din Orhei spun că strada Unirii nu a mai fost reparată de zeci de ani, iar reabilitarea acesteia era mult aşteptată.



"Noi suntem aici de 50 de ani. Pe strada asta locuim. Noi așa frumusețe niciodată nu am avut. Foarte suntem mulțumiți. Și tot ce se face în Orhei e foarte binevenit. "



"Foarte rău a fost, lăsat din capul lui, nicio reparație. Foarte bine e acum, frumos și bine. "



"Eu tocmai am lăcrimat. Mulțumită, mulțumită tare."



Totodată, pe această stradă au fost amenajate stații noi de așteptare a transportului public. Trecătorii au parte şi de două zone verzi, dotate cu sisteme de irigare moderne. Costul lucrărilor se ridică la șapte milioane de lei.



PAVEL VEREJANU, primarul orașului Orhei:"Am făcut-o intenționat în două benzi într-o direcție fiindcă este o arteră principală, unește Chișinăul cu tot nordul. A fost făcută o reparație capitală ceea ce ține de pavimentul asfaltic, s-au reamenajat trotuarele, toate accesele, podețe care unesc casele de locuit cu acest tronson."



Fostul primar de Orhei Ilan Şor a apreciat faptul că administraţia locală a încheiat cu succes lucrările de modernizare a tuturor arterelor centrale ale orașului.



ILAN ȘOR, președintele Partidului Șor:"Orheiul a devenit primul oraș din țară unde au fost finalizate lucrările de reparație a tuturor arterelor principale. Oricine va veni la Orhei, traversând o stradă principală se va simți ca în Europa, doar că aici e la noi acasă, în Orhei."



VIOLETA IVANOV, deputat Partidul "ŞOR":"Noi credem că pentru Republica Moldova, pentru dezvoltarea statului trebuie să muncim și să implementăm lucruri concrete, să realizăm proiecte concrete așa cum le vedeți, astăzi, aici în Orhei."



Lucrările de renovare a străzilor principale din Orhei au început în data de 15 mai. Acestea au fost efectuate de Întreprinderea Municipală Servicii Comunal-Locative. Costul proiectului depășește 20 de milioane de lei, bani alocați din bugetul local.