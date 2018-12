La o cafea cu un poliţist: Zeci de studenţi au aflat mai multe informaţii despre activităţile polițiștilor

Au băut cafea şi au stat la discuţii cu şefii poliţiei. Este vorba despre zeci de studenţi dornici de a afla mai multe informaţii despre activităţile Inspectoratului General al Poliţiei.

Tinerii au vrut să afle detalii despre măsurile pe care le întreprind oamenii legii, problemele cu care se confruntă şi dificultatea profesiei de poliţist.

Întâlnirea a avut loc într-un local din Capitală, unde a fost dat startul campaniei "La o cafea cu un poliţist".

"Aş vrea să aflu astăzi care sunt metodele utilizate de dumnevoastră ca să fiţi mai aproape de noi de societatea civilă. "



Discuţia a durat câteva ore, timp în care studenţii au adresat întrebări şi au descoperit lucruri noi.



"Am aflat aici mai multe chestii despre societate şi cum interacţionează poliţia cu societatea", a spus studentul facultății de Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării, Nicolae Chicu.



"Nu mă aşteptam chiar la o atâta deschiderea. Nu mă aşteptam că ei vor vorbi aşa de liber. Cum a spus domnul Pânzari să ne daţi aşa întrebări ca să ne provoace fiori", a spus studentul facultatății Relaţii Internaţionale, Vladislav Balaban.



"Iniţiativa mi se pare foarte interesantă şi bună, are efect foarte bun, de informare, de globalizare a problemelor, de arătare a soluţiilor problemelor", a spus studentul facultatății de Psihologie, Alexandru Valmașescu.



Iniţiativa de a organiza astfel de întâlniri îi aparţine Cristinei Schimbov, care recent a revenit din Statele Unite ale Americii. Acolo, angajata IGP a stat trei luni, timp în care a învăţat practici noi.



"Am încercat să încurajez tinerii de astăzi să activeze în poliţie chiar prin exemplul meu. Cred eu că atunci când le-am spus despre experienţa mea la FBI, le-am trezit interesul", a spus ofiţerul Direcţiei Generale Urmărire Penală IGP, Cristina Schimbov.



" Este o lansare, experimentul de azi va fi aplicat pe tot teritoriul ţării de la Briceni până la Vulcăneşti. Noi ne dorim să implicăm toţi cetăţenii în dialog, de la mic la mare, de la interes la interes ca să ştim care sunt problemele lor şi să răspundem pe potrivă", a spus şeful IGP, Alexandru Pînzari.



Conducerea Inspectoratului General al Poliţiei îşi propune să organizeze astfel de întâlniri o dată la trei luni.