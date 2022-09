La Nisporeni a fost dată în exploatare o centrală fotovoltaică ce va produce energie suficientă pentru a asigura circa 700 de gospodării

La Nisporeni a fost dată în exploatare o centrală fotovoltaică cu puterea instalată de 800 kw. Valoarea investiției în proiect este de aproximativ 800 de mii de euro euro și, după calculele investitorilor, centrala va produce peste un million de kwh de energie electrică anual, suficientă pentru a asigura circa 700 de gospodării, sau circa 50 de grădinițe de copiii. Investirorul planifică să continuie proiecte de acest gen in regiune, inclusiv în toată țara.

Evenimentul a avut loc astăzi, unde a participat primarul orașului Nisporeni, Grigore Robu, dar și Spyros Valatas, expert în domeniul finanțării investițiilor din sectorul privat și Kostas Kiriakopoulos, expert în domeniul analizei financiare și modelare, ambii membri ai echipei de suport pentru Guvernul Republicii Moldova pentru identificarea și pregătirea proiectelor aferente implementării Acordului De Asociere UE.

Proiectul a fost realizat de compania Flydevelopment din Moldova, reprezentată de Chiril Gaburici, cu susținerea lui Esben Kumke Christensen, investitor din Danemarca cu o expreință de peste 16 ani în energie regenerabilă în mai multe țări ale lumii, fondatorul companiei Danish Renewables.

"Pentru că vedem tot mai multe urmări ale încălzirii globale la noi în Moldova - secetele devin tot mai severe, pierdem roadă și crește suprafața terenurilor agricole care rodesc tot mai rău, pentru că an de an scade suprafața pădurilor. Parcurile fotovoltaice nu pot rezolva toateaceste probleme, dar ne ajută să devenim mai independenți energetic, să avem costuri mai stabile pentru energia electrică în viitor și o parte din banii care azi pleacă în afara țării - vor rămâne în țară. La următoarea etapă vom învăța să producem energia și pe alte căi și să o păstrăm - iar resursele eliberate le vom direcționa pentru plantarea pădurilor. Timpul se scurge foarte repede și de noi depinde numai cât de rațional îl folosim. Viața m-a învățat că schimbările se produc cu atât mai repede, cu cât mai mulți oameni se implică direct și acționează. De aceea, împreună cu partenerii și echipa am decis să acționăm și contribuim la producerea energiei verzi în Moldova. Am decis să facem proiecte care ne vor ajuta să lăsăm copiilor mai puține probleme nerezolvate de noi și mai multe oportunități de a trăi mai sănătos și mai frumos decât noi", a spus Chiril Gaburici.

La rândul său Esben Kumke Christensen a declarat că îi place să particip la proiecte care schimbă viitorul:

"Moldova e o țară foarte frumoasă și generația de azi trebuie să se gândească bine ce moștenire va lăsa copiilor. Noi trebuie să lăsăm copiilor și generațiilor viitoare o Moldova curată, verde și mai autonomă. Haideți să facem mai multe echipe care vor schimba Moldova, haideți să ne ajutăm reciproc și vom reuși mai multe".

Iar Spyros Valatas a spus că acest proiect este un pas bun pentru a atinge cota de energie regenrabilă planificată la nivel de țară până în anul 2025: "Ne bucurăm deasemenea că Nisporeni este mai inovativ din acest punct de vedere".

Primarul de Nisporeni a salutat oportunitățile de dezvoltare a proiectelor de energie verde care vor fi în beneficiul oamenilor din oraș și a mulțumit investitorilor pentru că au ales să facă investiția anume în Nisporeni.