La nicio săptămână după instituirea stării de urgenţă, moldovenii ignoră normele epidemiologice. Troleibuzele şi autobuzele sunt arhipline

La nicio săptămână după instituirea stării de urgenţă, iresponsabilitatea cetăţenilor continuă să fie la ordinea zilei. Deși situația epidemiologică rămâne destul gravă, unii ignoră normele epidemiologice. În stațiile de așteptare a transportului public din Capitală oamenii nu respectă distanţa socială, iar troleibuzele şi autobuzele sunt pline cu oameni. Marţi dimineaţă militari și carabinieri au monitorizat situaţia. Cu toate acestea, oamenii s-au îmbulzit să urce în mijloacele de transport, iar unii nici nu avea măștile de protecție."- De ce nu purtaţi mască în spaţiul public?- Nu, vă rog.""- De ce nu am? Privește! Este undeva masca (pune masca pe o bucata de gura)- Nu aţi pus-o corect.- Cum nu-i corect, iată aşa."Unii care nu purtau mască, au luat-o la fugă atunci când au văzut camera de filmare.AMB oameni fără măşti care fug de microfonCei care au frică pentru sănătatea lor și respectă măsurile sanitare, sunt indignați de iresponsabilitatea unora."Pentru dânşii alţii suferă că ei nu înţeleg. Nu e normal, deloc nu e normal, cât se poate. Nu se uită că amenzi sunt o grămadă.""Asta e foarte rău, foarte rău. Vorbeşti, dar dacă ei nu înţeleg, răspund brutal înapoi că ce e treaba ta, noi le lămurim, dar dacă nu vor să înţeleagă ce să facem."Unii oameni recunosc că le este frică să urce în transportul public, dar spun că nu au încotro."Eu mă apăr după cum se recomandă, nu pot să fac altceva. Mă tem, dar dacă am nevoie cum pot să nu plec?""La orele de vârf da, este aglomerat, este risc de îmbolnăvire. Să se protejeze cu măşti şi mănuşi."Şoferii de microbuze afirmă că monitorizează numărul de pasageri şi respectă toate regulile impuse."Trebuie să aibă măşti şi dezinfectant. Iată, poftim şerveţele umede, curăţenie la fiecare cursă. Majoritatea au măşti, poate nu-s toate curate, dar le au."titre "Respectăm. Ce să ne facem? Altfel ni se pun amenzi.""La noi oamenii sunt foarte obişnuiţi cu regulile, căci în toată seara te dor urechile deja."Responsabilii de la Regia Transport Electric din Capitală spun că zilnic, la linie sunt scoase 323 de troleibuze, numărul maxim de unităţi de transport, iar toate măsurile de igienă sunt respectate."Mizăm pe conştiinţa şi responsabilitatea socială ale locuitorilor municipiului Chişinău, astfel încât aceştia să respecte numărul de 50 de persoane într-un troleibuz."Am încercat să obţinem o reacţie şi de la reprezentanţii Parcului Urban de Autobuze, dar am fost redirecţionaţi de la un număr la altul. Responsabilul pentru presă din cadrul Primăriei, Vasile Chirilescu, ne-a spus că zilnic, ies pe linie circa 100 de autobuze care sunt dezinfectate după fiecare cursă.