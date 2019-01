La mulți ani Oprah Winfrey! Celebra moderatoare TV împlineşte 65 de ani

notează www.investopedia.com S-a mutat cu mama sa, într-o zonă săracă din Milwaukee, Wisconsin, unde a locuit până la vârsta de 13 ani. În urma abuzurilor la care a fost supusă, a fugit de acasă. În cele din urmă a fost trimisă în Nashville, să locuiască împreună cu tatăl său, care i-a impus un regim de disciplină strictă. În toată această perioadă, Oprah Winfrey a continuat să meargă la şcoală, la Lincoln High School, apoi la Nicolet High School, unde a obţinut note foarte bune.Atrasă de lumea televiziunii, şi-a început cariera la 17 ani, lucrând cu o jumătate de normă ca prezentatoare de ştiri în Nashville. Talentul său de orator i-a adus o bursă de studii la Universitatea de Stat din Tennessee, unde a urmat cursuri de comunicare. A absolvit în 1973, iar în 1976, s-a mutat în Baltimore, unde a fost reporter şi prezentator pentru WJZ TV, potrivit www.bbc.com . Doi ani mai târziu a devenit co-moderator al emisiunii ''People are Talking''. A continuat să fie prezentatoare şi reporter de ştiri.În toamna anului 1983 s-a mutat la Chicago, unde a fost gazda matinalului ''AM Chicago'' (WLS-TV), un program de o jumătate de oră care avea un rating scăzut. În scurt timp de la preluarea acestui program, datorită talentului său de excelent comunicator şi vorbitor, Oprah Winfrey a reuşit să facă un produs de top, emisiunea înregistrând unele dintre cele mai bune ratinguri din Chicago. Acest fapt a condus la semnarea unui contract, redenumirea emisiunii - ''The Oprah Winfrey Show'' (1986) şi prelungirea emisiei cu încă o jumătate de oră. Show-ul, care a avut ultimul sezon în 2011, a fost vizionat de aproximativ 48 de milioane de telespectatori săptămânal în Statele Unite şi a fost transmis în peste 140 de ţări.Deşi la început emisiunea a fost clasificată drept un ''talk-show tabloid'', spre sfârşitul anilor '90, Oprah Winfrey a început să abordeze subiecte ce priveau societatea în ansamblul ei - sănătate, situaţia femeilor, sărăcia, educaţia fetelor -, dar şi subiecte privind politica mondială. A fost apreciată pentru modul deschis în care a discutat problemele considerate tabu, precum abuzurile sexuale asupra copiilor, adolescentele însărcinate sau consumul de droguri. Temele interviurilor cu celebrităţi se axau, în principal, pe cauzele sociale şi caritabile în care acestea erau implicate.Interviul cu faimosul cântăreţ Michael Jackson, realizat la 10 februarie 1993, la ferma acestuia, Neverland, a fost unul dintre cele mai vizionate evenimente din istoria televiziunii americane, notează www.bbc.com În 1985, Oprah Winfrey şi-a făcut debutul ca actriţă în filmul ''The Colour Purple'' în regia lui Steven Spielberg, pentru care a fost nominalizată atât la Premiul Oscar, cât şi la Globul de Aur. Au urmat: ''Beloved'' (1998), ''The Butler'' (2013), ''Selma'' (2014) şi ''A Wrinkle In Time'' (2018). De asemenea, Oprah Winfrey a fost apreciată şi pentru rolurile interpretate în filmele de televiziune: ''Before Women Had Wings'' (1997), ''There Are No Children Here'' (1993), ''The Women of Brewster Place'' (1989), ''The Immortal Life of Henrietta Lacks'' (2017, nominalizat la premiile Emmy), potrivit www.goldenglobes.com A produs musicalul "The Color Purple", alături de Scott Sanders şi Quincy Jones, care a fost lansat pe Broadway Theatre din New York la 1 decembrie 2005, potrivit www.oprah.com . În 2006, musicalul a fost nominalizat la 11 Premii Tony.A lansat, în 2000, ''O, The Oprah Magazine'', o revistă pentru femei care a avut un succes imediat. Între 2004-2008, a avut şi un supliment ''O at Home''. În 2011, şi-a lansat propria reţea de televiziune - ''The Oprah Winfrey Network'' (OWN). Este producător executiv al mai multor seriale TV, precum "Greenleaf" (2016-2018, în care a şi jucat), "Queen Sugar" (din 2016) şi a emisiunii TV în primetime "Oprah's Master Class" (din ianuarie 2011). De asemenea, conduce compania de producţie cinematografică Harpo Productions (Chicago, 1986-2015; West Hollywood, 2015-prezent).Este fondatoarea organizaţiei Oprah's Angel Network (1997), fondurile strânse fiind folosite pentru ajutorarea femeilor şi copiilor aflaţi în situaţii speciale din întreaga lume. În 2007, a inaugurat în Africa de Sud, The Oprah Winfrey Leadership Academy for Girls in South Africa care oferă programe educaţionale pentru tinere provenind din medii defavorizate, scrie agerpres.ro I-au fost acordate o serie de premii, titluri, distincţii, între care: titlul ''Crainicul anului'' acordat de Societatea Internaţională de Radio şi Televiziune, devenind cea mai tânără persoană şi prima femeie de culoare care a primit o astfel de distincţie (1988); a câştigat de nouă ori Premiul Emmy pentru cel mai bun talk-show pentru "The Oprah Winfrey Show" (1987, 1988, 1989, 1991-1992, 1994-1996 şi 1997) şi de şapte ori Premiul Emmy pentru cea mai bună moderatoare a unui talk-show (1987, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1998); premiul Stanley Kramer 2008 din partea Asociaţiei Producătorilor Americani de Film pentru contribuţia adusă la realizarea filmului ''The Great Debaters'' (2007), distincţia Medal of Freedom (2013), potrivit https://edition.cnn.com La 7 ianuarie 2018, i-a fost decernat Premiul Cecil B. DeMille pentru întreaga carieră, un premiu anual acordat de Hollywood Foreign Press Association în cadrul ceremoniei Premiilor Globul de Aur.Oprah Winfrey este autoare sau coautoare a mai multor cărţi, între care: "Make the Connection: Ten Steps to a Better Body and a Better Life" (1990), "Uncommon Wisdom of Oprah Winfrey: a Portrait in her own words" (1996), "Journey to Beloved" (1998), "Oprah Winfrey Speaks: Insights from the World's Most Influential Voice" (2001), "What I Know for Sure" (2014), "Food, Health, and Happiness: 115 On-Point Recipes for Great Meals and a Better Life" (2017), "The Wisdom Journal" (2018), potrivit www.thriftbooks.com.