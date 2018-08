LA MULŢI ANI, MOLDOVA. Mesaje de felicitare din partea oficialilor

Întotdeauna este loc pentru mai bine și trebuie să luptăm în continuare pentru consolidarea independenței. Sunt câteva dintre mesajele transmise de premier, miniștri și ambasadori, care i-au felicitat pe moldoveni cu ocazia Zilei Independenței și le-au mulţumit tuturor celor care au luptat pentru libertatea țării.



"Toti politicienii, dar și cetățenii Republicii Moldova, trebuie sa conștientizeze că independența trebuie construită, că independența țării trebuie consolidată. Când vorbesc de consolidarea independenței, mă refer și la un lucru care s-a întâmplat pentru prima dată în Republica Moldova, că după conflictul transnistrean, noi ne putem controla singuri integral frontiera de stat, inclusiv pe segmentul transnistrean", a declarat prim-ministrul Pavel Filip.



Ministrul Educaţiei, Culturii şi Cercetării, Monica Babuc, a ținut să le mulțumească celor care s-au jertfit pentru ca noi să putem sărbători astăzi independența.



"Sărbătorim dorința seculară a noastră, a tuturor celor care am trăit în acest teritoriu, să avem libertate și independență, să ne rostim prompt dragostea noastră față de valorile noastre identitare românești, față de limba română, față de istoria noastră adevărată, față de cei care și-au adus pe altarul independenței jertfa lor", a declarat Monica Babuc, ministrul Educației, Culturii și Cercetării.



Într-o postare pe Facebook, preşedintele Partidului Democrat din Moldova, Vlad Plahotniuc, a scris că întotdeauna este loc pentru mai bine și că nu toate speranțele și visurile cetățenilor au fost îndeplinite, dar suntem pe drumul cel bun și avem toate motivele să ne facem țara mai bună. La final, liderul PDM a subliniat că cetăţenii merită tot ce e mai bun.



Şi ambasadorul Statelor Unite ale Americii le-a urat moldovenilor succes, pace și prosperitate. Am fost ultimul mesaj cu ocazia Zilei Independenței al lui James Pettit în calitate de ambasador acreditat la noi.



"În acești trei ani, am avut norocul să întâlnesc aici, în Moldova, foarte mulți oameni, din toate domeniile, care inspiră și lucrează pentru un viitor mai bun pentru ei și familiile lor. Statele Unite vor rămâne întotdeauna un partener de încredere pentru Moldova și un bun prieten pentru cetățenii ei", a spus James Pettit, ambasadorul Statelor Unite ale Americii la Chișinău.

Cu un mesaj de felicitare din partea italienilor a venit ambasadoarea Italiei la Chişinău, Valeria Biagiotti.



"As vrea sa urez sanatate si pentru ziua independentii si tot bine din parte italienilor, care sunt prieteni. Este o zi deosebită pentru Moldova și este important să o sărbătorim. La mulţi ani", a declarat Valeria Biagiotti, ambasadorul Italiei în Republica Moldova.



Pentru această zi specială, angajații Ministerului Afacerilor Interne au pregătit un filmuleț în care au spus cât de mult își iubesc patria.



"Moldova mea, o țară roditoare, din prima zi știam că te iubesc. Eu am ales hotarul să-ți păzesc și să-ți rămân alături când te doare."