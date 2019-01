LA MULŢI ANI! Milioane de oameni din toată lumea au întâmpinat Anul Nou

Am păşit cu toţii în Noul An, unii mai devreme, alţii mai târziu, în funcţie de fusul orar. Milioane de oameni de pe întregul glob au marcat noaptea dintre ani pe stradă, cu muzică, şampanie şi focuri de artificii.

Ca de fiecare dată, primii care au păşit în Noul An au fost locuitorii din Kiribati, ieri la ora 12.00, ora Moldovei.



Puţin mai târziu, la 13:00, au intrat 2019 Noua Zeelandă, Fiji şi Tonga. Două ore mai târziu, australienii au deschis şampaniile şi au urmărit cu sufletul la gură minute în şir focurile de artificii din zona portului din Sydney.



La ora 17:00, Revelionul a ajuns și în Japonia, Coreea de Sud și Coreea de Nord. Ulterior, în noul an au păşit taivanezii şi malaiezienii. La ora 22:00, a fost rândul celor din Emiratele Arabe Unite să intre în 2019. Focuri de artificii grandioase au fost organizate în Ras al Khaima şi în Dubai.



La ora 23:00, Moscova a păşit în 2019, cu artificii, aplauze şi urale.



Capitalele din vestul Europei au organizat petreceri în stradă la care au venit milioane de oameni şi au stat cu telefoanele spre cer.



Times Square din New York a fost plină ochi, deşi ploua torenţial. Americanii au numărat ultimele clipe ale anului 2018 şi au strigat într-un glas: La mulţi ani, 2019!