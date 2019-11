LA MULȚI ANI, BRYAN ADAMS. Legendarul interpret canadian împlinește 60 de ani

Legendarul interpret canadian Bryan Adams împlinește astăzi 60 de ani. Artistul cu o carieră muzicală de peste trei decenii a rămas în inimile melomanilor cu hituri precum ''All for Love'', sau " Have You Ever Really Loved A Woman?".

Bryan Adams s-a născut în 5 noiembrie 1969 în orașul Kensington din provincia canadiană Ontario. De mic copil a fost pasionat de muzică, așa că a decis să urmeze o carieră în domeniu. Și i-a reușit de minune.

A înregistrat un succes comercial remarcabil, albumurile sale fiind vândute în peste 100 de milioane de exemplare.

De asemenea, a luat numeroase premii, printre care 15 Grammy dar și trei nominalizări la Oscar pentru piesele sale devenite soundtrack-uri la filme precum ”Spirit” sau ”Robin Hood: prințul hoților”. Cea mai cunoscută piesă a sa, "Everything I do, I do it for you", a devenit una dintre cele mai populare balade romantice ale secolului XX, ocupând locul I în topurile de profil din mai multe țări.