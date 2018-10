LA MINSK, DUPĂ NAȚIONALĂ. Fanii moldoveni au fost la un meci de hochei pe gheață

Microbiştii moldoveni au ajuns ieri la Minsk şi au mers la un meci de hochei, genul de sport cel mai popular în Belarus. Ei au făcut spectacol în tribune şi s-au încălzit astfel pentru partida de fotbal din această seară, din Liga Naţiunilor.Suporterii echipei naţionale au fost invitaţi de cei belaruşi la partida dintre Dinamo Minsk şi Severstal din Liga Continentală de Hochei pe Gheață, care a adunat în tribunele arenei în jur de 10 mii de spectatori.”Deoarece avem o zi în plus și am ajuns încoace mai devreme, ne-au invitat prieteneşte, ne-au invitat să facem o vizită. Să vedem un hochei adevărat.”Şi chiar dacă s-au aflat la un meci de hochei, suporterii „tricolori” au fost cu gândul la meciul de fotbal din această seară, partida Belarus-Republica Moldova din Liga Naţiunilor. Microbiştii moldoveni speră că jucătorii echipei naţionale îi vor răsplăti cu o victorie.”- Credem în echipa noastră, chiar dacă are rezultate rusinoase.- Ce pronostic aveți?- Noi sperăm la victorie. Eu nu stiu, noi avem un prognostic: 0-1.”Partida Belarus-Republica Moldova se va disputa la Minsk, astă-seară, de la ora 21 şi 45 de minute, şi va fi televizată în direct de CANAL 3